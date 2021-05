Spoilers Emmerdale: Liam Cavanagh tente de précipiter son mariage avec Leyla Harding alors que l’ex Bernice Blackstock revient

LIAM Cavanagh tente de précipiter son mariage avec Leyla Harding alors que son ex Bernice Blackstock revient la semaine prochaine à Emmerdale.

Bernice a déménagé en Australie en novembre 2019 pour s’occuper de son ex Charlie qui avait été dans un accident d’horreur – et a annulé son mariage avec son fiancé Liam.

Liam s’est depuis fiancé à Leyla, mais la semaine prochaine, il est profondément secoué lorsqu’il aperçoit Bernice dans le village.

Liam, qui a bu, commence à penser qu’il voit des choses.

Bernice est partie en 2019 et a annulé son mariage avec Liam

Plus tard, Liam panique et parvient à convaincre Leyla de se marier plus tôt que prévu après la disponibilité de la salle de ses rêves.

Le mariage de Liam va-t-il se terminer en catastrophe?

Ailleurs la semaine prochaine, Gabby – qui est tombée enceinte du bébé de Jamie Tate après le départ de sa mère – est bouleversée lorsqu’elle voit Bernice.

Comment sa mère va-t-elle réagir à la grossesse?

Parlant de la façon dont Bernice arrive «avec un bang» la semaine prochaine, l’actrice Samantha Giles a déclaré: «En tant qu’actrice, quitter un rôle que vous aimez est toujours une décision difficile et j’ai eu la chance de travailler si régulièrement pendant si longtemps, ce qui est rare dans notre entreprise, alors je savais que le moment était venu d’être courageux et de faire le saut en 2019 pour poursuivre mon autre passion d’écrire et me concentrer sur la publication de mon premier livre.

«J’ai maintenant eu une si belle réponse avec Rosemary et les sorcières de Pendle Hill et le temps d’arrêt de la pandémie m’a permis de terminer mes deux livres suivants.









«Je crois fermement au destin, alors quand Emmerdale m’a offert la chance de revenir en tant que Bernice, je l’ai pris comme un signe que c’était censé être.

«Je suis ravi de revenir jouer les futurs scénarios de Bernice qui, j’en suis sûr, vont divertir le public.

«Elle revient certainement avec un bang, c’est tout ce que j’ai le droit de dire pour le moment et j’ai hâte de sortir mes deux prochains livres tout en jonglant avec sa vie trépidante à l’écran!»