Spoilers Emmerdale: Kim Tate forcé au combat alors que Jai Sharma et Al Chapman se mutinent

KIM Tate se prépare à la guerre alors que Jai Sharma et Al Chapman se mutinent à la HOP la semaine prochaine à Emmerdale.

La reine de la ferme domestique – qui est jouée par Claire King dans le feuilleton ITV – est empoisonnée par un villageois mystérieux et souffre de pannes et de vertiges.

Après avoir écarté la possibilité qu’elle puisse souffrir de démence, Kim s’est rendu compte que quelqu’un la dérangeait et a installé une caméra de vidéosurveillance à Home Farm.

La semaine prochaine, Kim devient de plus en plus délirante alors que l’auteur du mystère continue de glisser du poison dans son eau-de-vie.

Lorsque Kim s’en prend à Gabby, l’adolescente dit à Noah qu’elle ne supportera pas les explosions de Kim plus longtemps.

Plus tard, au bureau du HOP, Kim est choquée lorsqu’elle regarde la vidéo de sécurité de Gabby menaçant de se venger d’elle.

Kim est encore plus troublée quand Al et Jai se révoltent contre elle à la HOP.

De retour à Home Farm, Kim est méfiante quand Will l’appelle pour la voir.

Elle le lance et verrouille la porte derrière lui, convaincue que tout le monde est là pour la chercher.

Les téléspectateurs verront alors Kim assise seule et buvant son brandy en entendant des intrus fantômes et en prenant un fusil de chasse.

Le jour suivant, Kim se déchaîne contre Dawn et Jamie at the Hide, amenant Dawn à dire à Will qu’elle en a assez de l’ingérence de Kim et qu’elle veut qu’elle parte.

Jamie est choqué plus tard lorsque Dawn lui demande de quitter Home Farm.









Pendant ce temps, Kim est assise à l’intérieur de Home Farm, tenant son fusil de chasse et est terrifiée quand elle voit une silhouette entrer dans la maison sur le système de vidéosurveillance.

Quand Kim se retrouve face à face avec l’intrus, elle tire avec son arme, mais sur qui tire-t-elle?