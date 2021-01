JIMMY King est horrifié lorsque Juliette Holliday revient au village d’Emmerdale pour son fils Carl la semaine prochaine à Emmerdale.

L’arrivée choc de Juliette interviendra cinq ans après qu’elle ait abandonné son fils et l’a remis à Jimmy.

Emmerdale les téléspectateurs savent que Jimmy est le père biologique de Carl après une confusion à la clinique de fertilité qui a vu Juliette donner le mauvais sperme.

Juliette a initialement autorisé Jimmy à accéder au bébé, mais s’est arrêtée lorsqu’elle est revenue avec son ancien mari Greg et a décidé de fonder une famille.

Mais en 2016, Juliette est apparue à nouveau et a remis Carl à Jimmy, expliquant que son mari l’avait encore quittée.

Juliette a alors accepté de donner à Jimmy la responsabilité parentale.

Mais les épisodes d’Emmerdale de la semaine prochaine verront Jimmy abasourdi lorsque Juliette se présentera sans aucun avertissement.

A-t-elle décidé qu’elle voulait que Carl revienne?

La productrice d’Emmerdale, Laura Shaw, a récemment révélé qu’il y avait un complot d’enlèvement d’enfants à l’horizon pour Jimmy et Nicola alors que le jeune Carl était enlevé – et que Mandy et Paul y seraient impliqués.

Parlant de l’intrigue à venir, Laura a déclaré aux médias: «Il y a un temps bouleversant à l’horizon pour Jimmy et Nicola, qui vont traverser l’histoire de Mandy et Paul d’une manière assez choquante.

«Le public verra que Jimmy et Nicola sont secrètement surveillés et le couple va être frénétique quand Carl disparaîtra – qui l’a emmené?

«Ce qui a commencé comme une chose relativement petite deviendra le plus grand test que nous ayons vu de leur mariage et de toute leur famille, vraiment.

Debbie d’Emmerdale brise le cœur de Priya alors qu’elle révèle qu’elle sort avec Al

Elle a ajouté: « Avec des trahisons de confiance des deux côtés, cela conduit à des vies changées à jamais. »

Juliette pourrait-elle être derrière le crime?

Les téléspectateurs devront se connecter pour le savoir.