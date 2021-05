Spoilers Emmerdale: Chas Dingle prend des mesures drastiques pour faire face à la rechute d’alcool de Liv Flaherty

CHAS Dingle prend des mesures drastiques pour faire face à la rechute d’alcool de Liv Flaherty à Emmerdale la semaine prochaine.

La jeune – jouée par Isobel Steele dans le feuilleton ITV – s’est tournée vers la bouteille pour essayer d’aider sa conscience coupable après avoir menti sur son implication dans la mort de Paul Ashdale.

La semaine dernière, Liv a commencé à noyer ses chagrins avec de l’alcool après avoir avoué à son petit ami Vinny qu’elle n’avait pas vraiment essayé de sauver son père dans l’explosion de la grange de mariage.

Alors qu’elle accepte ses mensonges, l’adolescente pense que la seule façon de se sentir mieux est de boire beaucoup d’alcool.

Son frère Aaron essaie de l’arrêter et supplie même Vinny de l’aider, mais aucun d’eux ne veut l’écouter.

Liv décide de se rendre au pub pour boire plus et tombe sur un inconnu appelé Max, qui montre un réel intérêt pour elle.

Aaron essaie de l’empêcher de faire quelque chose qu’elle regrettera, mais se fâche contre lui pour avoir tenté d’intervenir.

À bout de souffle, elle passe la nuit avec lui.

Le mécanicien décide de laisser un peu d’espace à sa sœur et passe la nuit sur le canapé de maman Chas.

La propriétaire du pub ne peut plus regarder son fils souffrir et se rend chez Liv, verrouille la porte et attrape son téléphone.





Chas décide que la seule façon pour eux de s’en sortir est si Liv est assignée à résidence jusqu’à ce qu’elle se dégrise.

L’idée radicale de Chas aidera-t-elle Liv ou va-t-elle aggraver les choses?

Regardez Emmerdale du lundi au vendredi à 19 h sur ITV