Spoilers Emmerdale: Cain Dingle suspect par le comportement étrange de Kim Tate

CAIN Dingle se méfie du comportement étrange de son ancien ennemi Kim Tate après avoir montré de la sympathie envers Lydia Dingle la semaine prochaine à Emmerdale.

Lydia – qui travaille comme femme de ménage de Kim – sera arrêtée cette semaine pour un régime de retraite douteux.

Emmerdale n’a pas encore confirmé les détails entourant l’arrestation de Lydia.

Mais la semaine prochaine, Kim dit à Cain qu’elle aimerait voir Lydia, qui est toujours bouleversée par toutes les rumeurs qui circulent à son sujet.

Tout commence alors que Cain se méfie immédiatement des motivations de Kim.

Les téléspectateurs d’Emmerdale savent que Kim est empoisonnée par un mystérieux coupable – et que Lydia lui offre une épaule sur laquelle pleurer alors qu’elle est convaincue qu’elle souffre de démence.

Les fans sont convaincus que l’agresseur est Gabby Thomas – qui s’inquiète de la prise de Kim sur son bébé – après qu’une main mystérieuse a été vue en train de verser du poison dans son eau-de-vie le mois dernier.

Parmi les autres suspects figurent le fils de Kim, Jamie et son ex Will Taylor.

Ailleurs la semaine prochaine, Jimmy King prend une décision choquante après avoir été accusé de mort au volant après la mort de Paul Ashdale.

Mandy dit à Jimmy qu’il doit donner la priorité à Carl lors de l’examen de son plaidoyer, et Jimmy accepte, appelant plus tard Juliette.

Le lendemain, Nicola est stupéfait de réaliser que Jimmy a invité Juliette pour une conversation et n’arrive pas à y croire quand il lui parle du silence de Carl.









Jimmy lui suggère de l’emmener pour la journée pour voir si elle peut le convaincre de s’ouvrir.

Jimmy annonce alors la nouvelle à Nicola qu’il va plaider coupable à son chef d’accusation.

Nicola désespère à l’idée que Jimmy plaide coupable, mais il refuse de lui en parler plus.