Spoilers EastEnders: Zack Hudson couvre le délit de fuite de Frankie Lewis contre sa sœur Nancy Carter

ZACK Hudson couvre le délit de fuite de Frankie Lewis contre sa sœur Nancy Carter la semaine prochaine à Eastenders.

L’apprenti conducteur – qui est interprété par Rose Ayling-Ellis – tondra sa sœur dans le noir et la laissera pour morte.

Nancy dit à Linda qu’elle espère participer à une compétition d’haltérophilie[/caption]

Mick tentera de remonter le moral d’un Frankie pessimiste en s’organisant pour que Zack l’emmène prendre un cours de conduite.

Au gymnase, Linda apporte un soutien moral à sa fille et Nancy révèle qu’elle envisage de participer à une compétition d’haltérophilie.

L’apprenti conducteur Frankie frappe sa sœur Nancy alors qu’elle conduisait avec Zack dans le noir[/caption]

Zack couvre Frankie et prétend avoir trouvé Nancy allongée dans la rue[/caption]

Plus tard, Frankie se présente chez Zack pour la leçon de conduite et Sharon est choquée de voir qu’elle est plus habillée pour un rendez-vous.

Zack dit à Frankie qu’il veut conduire jusqu’au pub.

Mais la soirée se termine par un désastre quand, avec Zack ivre, Frankie a du mal à conduire dans le noir et finit par percuter quelque chose.

Ils paniquent en voyant Nancy allongée immobile dans la rue.

Zack appelle une ambulance et dit qu’il a trouvé quelqu’un dans la rue inconscient et, lorsque la police arrive, Zack répète son histoire.

Zack rappelle à Frankie qu’ils pourraient aller en prison si la vérité éclate[/caption]

Alors que Mick et Linda arrivent à A&E, Zack se bat contre une mauvaise conscience.

Zack essaie et ne parvient pas à partir alors que Shirley et Frankie arrivent.

Frankie est désemparé mais Zack lui rappelle qu’ils pourraient aller en prison si la vérité éclate.

Plus tard dans la semaine, Jack arrive au pub avant la fête de l’euro et annonce qu’il a une piste sur le cas de Nancy.

Frankie et Zack pourraient-ils avoir de gros ennuis ?

Parlant de ce qui se passe dans la tête de son personnage lorsqu’elle frappe Nancy, l’actrice Rose Ayling-Ellis – qui joue Frankie dans le feuilleton de la BBC – a révélé : « Pure de panique et de culpabilité – elle n’arrive pas à y croire ! »









Parlant du dilemme de Frankie après le délit de fuite, elle a ajouté : « Frankie se sent très coincé.

« Dire la vérité pourrait risquer qu’elle perde ce qu’elle a avec les Carter, mais son mensonge fait la même chose – c’est un plus grand risque si jamais la vérité éclate. Elle est donc complètement déchirée et inquiète.

« Elle n’écoute Zack que parce qu’il sait ce qui s’est passé et qu’il semble calme et contrôlé. Il prend en charge la situation pour la réparer, alors elle l’accepte et fait ce que dit Zack, malgré ce qu’elle ressent vraiment.