Spoilers EastEnders: Whitney Dean humiliée alors qu’elle fait un pas vers un nouvel homme

Whitney Dean d’EASTENDERS jette son dévolu sur Zack Hudson, mais elle se tourne vers un autre homme après s’être sentie indésirable.

Finlay et Felix jouent les entremetteurs la semaine prochaine sur le feuilleton de la BBC – mais cela se retourne sérieusement contre eux.

Bbc

Finlay et Felix organisent une fête[/caption] Bbc

Finlay et Felix aident Whitney à trouver l’amour[/caption] Bbc

Zack amène quelqu’un d’autre à une fête[/caption]

Avec Chelsea absent, Finlay et Felix sont déterminés à organiser une fête, mais Whitney n’est initialement pas convaincue.

Mais quand les garçons mentionnent que Zack cherche l’amour et promettent de faire tout le ménage, Whit change d’avis.

Glammed Whitney attend que Zack se rende à la fête.

Cependant, il arrive avec une autre fille, Mandy, et ne comprend pas la réaction de Whit jusqu’à ce que Felix lui donne la tête.

En savoir plus sur le soleil SE SENTIR FRUITÉ J’ai fait un pain aux bananes à 3 ingrédients dans une mijoteuse – c’était facile et tellement savoureux CERVEAU EN FEU J’ai été sectionné après une “panne” – la réalité était encore plus terrifiante

Finlay console Whitney avec un discours d’encouragement, et elle emménage pour un baiser, mais est rejetée et se sent humiliée.

Dans le Minute Mart, Zack est frustré que Whitney ne semble pas se soucier de lui.

Félix et Finlay rechignent à l’idée de devoir nettoyer après la fête comme promis.

Whitney est impressionné quand ils le font.





Felix peut voir qu’elle fait semblant d’aimer Zack.

Whitney se rend à l’Albert avec Felix et Finlay, qui la convainquent de ne pas renoncer à chercher l’amour.

Lorsque Zack arrive et tente de la convaincre, Whitney accepte de prendre un verre au Vic.

Est-ce le début d’une romance naissante ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi sur BBC One.

Bbc

Des étincelles volent entre Zack et Whitney[/caption] Bbc

Les choses deviennent passionnées alors qu’une nouvelle romance commence[/caption]