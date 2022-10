Spoilers EastEnders: Vinny Panesar commet une erreur fatale en visitant le père diabolique Nish en prison

VINNY Panesar cherche des réponses concernant son père diabolique Nish, qui a été jeté derrière les barreaux après avoir tué un homme.

Le personnage d’EastEnders décide d’aller de l’avant et de lui rendre visite – mais cela pourrait-il se retourner contre lui ?

Vinny Panesar retrouve son père Nish en prison[/caption]

Il cherche des réponses sur son père[/caption]

Et il est surpris quand Nish montre son côté affectueux[/caption]

En juin 2022, Suki Panesar a été informée que son mari et le père de ses enfants, Nish, seraient libérés de derrière les barreaux.

Terrifiée, elle a ignoré et déchiré la lettre l’avertissant de sa libération, avant de trouver un soutien sous la forme d’Eve Unwin.

Mais alors qu’elle essaie peut-être de repousser l’inévitable, certains habitants d’Albert Square ont hâte de tomber sur Nish (interprété par Navin Chowdhry), comme son fils Vinny (Shiv Jalota) ainsi que le gangster de Walford Ravi Gulati (Aaron Thiara ).

À venir, Ravi rencontre Nina qui se moque de son espoir d’une réconciliation avec Nish alors que sa libération se profile à l’horizon.

Pendant son séjour à la prison, une conversation entre Ravi et Nish va vers le sud car ce dernier ne veut voir que ses fils, Vinny et Kheerat (Jaz Deol) mais ne se sent rejeté que par sa propre famille.

Bientôt, Ravi accepte de faire les enchères de Nish et manipule Vinny pour qu’il aille rendre visite à son père en prison.

Vinny est bouleversé de voir que son nom a déjà été inscrit sur la liste de prison par Ravi.

Cela le pousse à interroger Suki sur leur relation avec leur père car Vinny était encore très jeune lorsque Nish a été incarcéré en 2002.





Agité, Vinny est déterminé à obtenir les réponses qu’il recherche chez Suki – mais s’ouvrira-t-elle ?

Dans des scènes ultérieures, Vinny rend visite à son père en prison et est surpris de voir son côté affectueux faire une apparition.

Nish se souvient des temps anciens bien que Vinny soit plus intéressé de savoir pourquoi on lui a demandé de visiter.

Cela pourrait-il le mettre lui et sa famille en danger ?

Comme mentionné ci-dessus, Suki a d’abord ignoré la lettre l’avertissant que Nish serait libéré de prison.

Elle a également dit à Eve que son mari avait été violent envers elle avant d’être incarcéré.

Comment va-t-elle réagir quand elle apprendra que Vinny est allé le voir ?

Y a-t-il plus de problèmes à venir pour Suki ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi.

Qu’est-ce que Nish attend de Vinny ?[/caption]

Vinny devrait-il craindre son père ?[/caption]

Ou y a-t-il de plus grands dangers à craindre ?[/caption]