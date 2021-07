Spoilers EastEnders: Vinny Panesar avoue ses vrais sentiments pour Dotty Cotton

Vinny Panesar d’EASTENERS a avoué ses vrais sentiments pour Dotty Cotton la semaine prochaine.

Les Panesars ont reçu un coup cruel cette semaine lorsqu’ils ont reçu la nouvelle choquante que Jags avait été tué, envoyant Vinny dans une spirale descendante.

EastEnders Vinny Panesar avoue ses vrais sentiments pour Dotty Cotton la semaine prochaine

Le couple a récemment couché ensemble alors que Vinny lutte contre la culpabilité et le chagrin de la mort de Jag

Alors que la culpabilité et le chagrin de Vinny le consumaient, il a fini par chercher du réconfort auprès de Dotty et le couple a dormi ensemble.

Cette semaine, les sentiments de Vinny refont surface après une conversation avec Keegan Baker.

Keegan confronte plus tard Dotty sur la façon dont elle le traite.

Plus tard dans la semaine, Dotty confronte Vinny pour avoir raconté à Keegan leur nuit ensemble.

Vinny, malade d’amour, profite de l’occasion pour révéler ses vrais sentiments pour elle, laissant Dotty se sentir mal.

Plus tard, Keegan récupère son salaire auprès d’un Dotty ivre et elle lui offre un verre.

À la maison, Tiff se sent encore plus mal et appelle Keegan, mais il ignore l’appel car de retour au club, les choses s’intensifient avec Dotty.

Cela sonnera-t-il la fin pour Tiffany et Keegan ? Vinny devra-t-il faire face au rejet après la mort de son frère ?

Les téléspectateurs sauront que Jags a été envoyé en prison à la fin de l’année dernière après avoir été mis en place par sa propre mère, Suki, pour l’attaque contre Martin Fowler.

Vinny a été aux prises avec une mauvaise conscience sachant que ce devrait être lui derrière les barreaux, et non Jags.

Dotty se sent mal pour la façon dont elle l'a traité