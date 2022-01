Spoilers EastEnders: Tommy Moon terrifié par la bombe de Phil Mitchell

Le séjour imminent de PHIL Mitchell derrière les barreaux lui a causé des problèmes, ainsi qu’à sa petite amie Kat Slater et à leur famille.

Et pendant qu’il accepte sa peine, le méchant d’EastEnders laisse son beau-fils Tommy Moon secoué jusqu’au cœur.

Phil prend une décision difficile sur EastEnders[/caption]

Au cours de son enfance, le garçon de onze ans a eu plusieurs personnages qui l’ont pris sous leur aile.

Alors que son père biologique Michael ne reconnaissait que sa demi-sœur Scarlett, Tommy (Sonny Kendall) a pu compter sur l’ancien mari de Kat, Alfie, qui est devenu son père adoptif.

Cependant, plus récemment, le jeune Tommy s’est surtout appuyé sur le méchant de longue date Phil (Steve McFadden) pour venir à son secours.

Dans un prochain épisode du feuilleton BBC One, Tommy défend Scarlett (Tabitha Byron) face à un groupe d’intimidateurs, certain qu’il a Phil comme remplaçant.

Mais plus tard, Kat (Jessie Wallace) et Phil font asseoir les enfants pour partager la nouvelle de leur rupture.

Peu de temps après, l’ancien couple explique que leur séparation a été déclenchée par un obstacle qu’ils n’arrivent pas à surmonter : Phil va en prison pour très longtemps.

Naturellement, Tommy est loin d’être aux anges, mais il est encore plus dévasté lorsqu’il se rend compte qu’il est maintenant seul contre les intimidateurs.

Avec Phil derrière les barreaux, Tommy est terrifié de ne plus avoir sa protection.

Le scénario surprend les fans d’EastEnders car la plupart ne peuvent pas croire que la loi a finalement rattrapé la légende du savon.

Alors qu’il était prêt à fuir l’Angleterre aux côtés de son fils Raymond, Phil a changé d’avis en apprenant que Kat ne quitterait pas le pays avec lui.

Dans une tournure surprise des événements, Phil s’est rendu à la police et son implication dans la mort de Vincent Hubbard signifiait une peine de prison imminente pour l’homme dur.

Mais Phil s’est vu offrir un choix impossible par DCI Samantha Keeble.

Il a eu la possibilité d’éviter de passer le reste de sa vie derrière les barreaux à une condition : devenir un informateur pour la police.

Malgré les délais qui lui ont été accordés pour prendre une décision, le choix de Phil s’est fait sur-le-champ.

Refusant de devenir une herbe et de mettre sa famille en danger, Phil a pris la décision d’accepter que son temps d’homme libre était terminé.

Cela l’a amené à rompre avec Kat.

Tommy pourrait-il déclencher un changement d’avis chez Phil ?

Branchez-vous sur BBC One pour le savoir.

Phil rompt avec Kat[/caption]

