Spoilers EastEnders: Suki Panesar s’ébat avec Eve Unwin après avoir finalement baissé sa garde

SUKI cède à nouveau aux tentations dans EastEnders alors qu’elle se retrouve dans une situation compromettante avec Eve Unwin.

Elle n’a pas eu une vie amoureuse simple, mais Suki est sur le point de rendre les choses beaucoup plus compliquées sur Albert Square lorsqu’elle suit à nouveau ses sentiments.

Bbc

Suki et Eve partagent un baiser passionné[/caption]

Bbc

Cela ne va cependant pas de soi pour la paire[/caption]

Suki (Balvinder Sopal) congédie grossièrement Eve lorsqu’elle discute affaires avec Kheerat, un moment dont témoigne une Stacey agitée (Lacey Turner).

Espérant qu’Eve surmontera tous les sentiments persistants qu’elle a pour Suki, Stacey crée un profil de rencontre en ligne pour elle et lui a trouvé un match qui souhaite aller à un rendez-vous avec The Albert.

Pendant son rendez-vous, Eve croise Suki ainsi que Stacey.

Dans l’espoir que le rendez-vous d’Eve se passe bien, Stacey informe Suki qu’elle devrait rester à l’écart et laisser Eve tranquille.

En savoir plus sur EastEnders coureur de lame Patsy Palmer d’EastEnders déclenche la rangée de « correctifs » de Dancing on Ice rendez-vous chaud Clair Norris d’EastEnders semble méconnaissable à un rendez-vous avec un petit ami rarement vu

Plus tard, Suki assiste à une importante réunion d’affaires avec Harpreet mais cède sous la pression lorsqu’on lui demande de travailler avec Ranveer.

Harpreet suggère que Suki a renoncé à sa morale pour se lancer en affaires avec lui.

Alors que Suki devient stressée et commence à paniquer, elle se précipite par la porte, témoin d’Eve dans le processus.

Alors qu’Eve réalise que Suki est en détresse, elle s’éloigne de son rendez-vous pour la réconforter.





Forte des paroles de sagesse d’Eve, Suki retourne à Harpreet et parvient à la charmer avec sa confiance retrouvée et Harpreet lui offre la meilleure affaire sur-le-champ.

Elle propose même d’emmener Suki à Mumbai le lendemain afin de se rendre au travail si tôt.

Après sa rencontre réussie, Suki et Eve se rencontrent au n ° 31 où elle remercie Eve pour ses conseils et il ne faut pas longtemps avant que Suki cède passionnément et embrasse Eve.

Alors que Suki se prépare à quitter Walford pour Mumbai, il y a un certain nombre de hauts et de bas car Kheerat refuse initialement de voir sa mère avant son départ.

Après une autre journée éprouvante, Suki est bouleversée et une fois de plus Eve la suit chez elle et est là pour la réconforter après que les choses deviennent un peu trop et il ne faut pas longtemps avant qu’elles se retrouvent à nouveau attachées l’une à l’autre et s’ébattent au lit.

Mais il ne faut pas longtemps avant qu’Eve ait déjà le cœur brisé à nouveau.

Parlant de Suki se retrouvant à nouveau avec Eve, l’actrice Balvinder Sopal a déclaré: “Je pense que c’est un comportement très dangereux, et Suki le sait. Mais c’est le seul moment où elle s’autorise juste à profiter de ce qu’elle a réalisé en remportant le contrat.

NOUVELLES DES ESTENDERS Tout ce que vous devez savoir sur Eastenders Nouveau, départ et retour du casting d’Eastenders

Pouvez-vous visiter l’ensemble Eastenders?

Tous les derniers spoilers d’Eastenders

Le blog en direct du spoiler du savon du soleil

Les meilleurs morceaux d’Eastenders au fil des ans

« Bien sûr, elle y est parvenue avec l’aide d’Eve. Je pense que Suki est emportée par cette émotion, pensant que tout pourrait bien se passer maintenant qu’elle a le contrat et qu’elle se remet sur les rails.

« Cela lui a donné la confiance nécessaire pour s’approcher d’Eve. Suki doit se rappeler qu’elle est digne d’amour et de joie.

Bbc

Suki et Eve cèdent à la tentation[/caption]

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.