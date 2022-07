Spoilers EastEnders: Suki Panesar fait un geste touchant à Stacey Slater pour son fils Kheerat

La femme d’affaires de WALFORD, Suki Panesar, n’a pas été la mère la plus favorable à son fils Kheerat ou à l’un de ses enfants.

La semaine prochaine dans EastEnders, cependant, le méchant fait un effort pour Stacey Slater.

Stacey Slater et Kheerat Panesar ont ravivé leur romance en secret[/caption]

Mais Kheerat est choqué lorsque sa mère fait un effort pour accueillir Stacey[/caption]

Stacey et Suki se disputent depuis moins de deux ans[/caption]

Avec deux ans à Albert Square à son actif, la propriétaire du Minute Mart interprétée par Balvinder Sopal s’est forgée une solide réputation.

Ses tactiques intrigantes et parfois cruelles ont blessé de nombreux résidents, dont ses propres enfants.

Ces derniers mois ont montré sa querelle avec le propriétaire de la camionnette de restauration Stacey (Slater (joué par Lacey Turner).

Naturellement, la querelle a compliqué les choses pour le fils de Suki, Kheerat (Jaz Deol), qui s’est rapproché de Stacey malgré les plans de sa famille pour un mariage arrangé.

Le couple a ravivé leur romance en secret mais a finalement été attrapé.

Et lorsque sa fille Ash (Gurlaine Kaur Garcha) lui donne un avertissement, Suki change d’avis et invite Stacey à dîner.

Convaincue que Suki essaie de lui jouer des tours et trop familière avec sa nature complice, Stacey emmène ses enfants avec elle.

Mais sa méfiance se transforme en culpabilité lorsqu’elle réalise que Suki a vraiment fait un effort pour elle.





Kheerat les rejoint et se sent reconnaissant de voir sa mère faire de son mieux pour lui et Stacey – mais est-ce vraiment ce qu’il semble ou Suki a-t-elle un plan?

Comme mentionné ci-dessus, Suki et Stacey n’ont pas été en bons termes dans les scènes récentes du feuilleton BBC One, principalement en raison de l’emplacement de la camionnette alimentaire de ce dernier, Stacey’s Baps.

Suki s’était plainte à Honey Mitchell (qu’elle terrorisait également) du fait que la camionnette de Stacey gênait son Minute Mart.

En septembre 2020, Stacey a eu sa première rencontre avec la femme d’affaires dans The Queen Vic.

À l’époque, il avait été révélé que Suki mentait à propos de son diagnostic de cancer.

Suki obtenait la sympathie de ses enfants en affirmant qu’elle souffrait d’un cancer de l’ovaire.

La mère de Stacey, Jean ( Gillian Wright ), était déterminée à exposer ses mensonges cruels après avoir elle-même combattu le cancer et perdu son partenaire Daniel Cook à cause de la maladie.

Cela a conduit les Panesars à cibler la famille Slater et à menacer de reprendre possession de leur maison.

Suki a même accusé les Slater d’être responsables de la disparition de son fils Jags.

Mais les anciens ennemis peuvent-ils mettre le passé derrière eux ou Suki va-t-elle devenir méchante avec un autre des partenaires de ses enfants ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi sur BBC One.

Suki n’a pas été la mère la plus solidaire pour ses enfants[/caption]

Mais elle semble avoir changé d’avis la semaine prochaine[/caption]