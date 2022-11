Spoilers EastEnders: Suki Panesar arrêtée pour meurtre alors que Kheerat prend des mesures désespérées pour la sauver

Le monde de SUKI Panesar est sur le point d’être bouleversé alors qu’elle est accusée du meurtre de Ranveer Gulati.

La police intervient pour l’arrêter la semaine prochaine à EastEnders, laissant son fils Kheerat déterminé à prouver son innocence.

Suki Panesar est arrêté par la police la semaine prochaine

Elle est accusée du meurtre de Ranveer

Va-t-elle vraiment payer pour un crime qu'elle n'a pas commis ?

Le corps de l’homme d’affaires a été retrouvé dans des scènes récentes du feuilleton BBC One, à la grande horreur de Suki.

Interrogée par la police, le personnage incarné par Balvinder Sopal a tenté de semer le trouble auprès des autorités, sachant qu’elle était présente lorsque Ranveer a été tuée par le voyou Ravi Gulati (Aaron Thiara).

Cependant, lorsqu’elle arrive à la maison avec son fils Kheerat (Jaz Deol) pour trouver son ex-mari Nish en train de préparer un repas, le bonheur familial est de courte durée.

Le clan Panesar est stupéfait lorsque la police arrive pour arrêter Suki pour le meurtre de Ranveer.

Suki est à nouveau interrogée pendant que sa plus proche et plus chère s’inquiète.

Pendant ce temps, Kheerat pointe du doigt Ravi, qui est introuvable.

Mais être présent pour sa mère cause des problèmes dans sa relation avec Stacey Slater (Lacey Turner).

Stacey est ennuyée quand Kheerat l’ignore mais découvre bientôt ce qui s’est passé, lui offrant son soutien.





La police fouille alors le No.5A pendant que Nina Gupta (Hersha Verity) se dirige vers le cabinet médical.

Ash Panesar la rejoint alors, s’effondrant car elle craint de perdre sa mère.

Bientôt, des révélations choquantes sont révélées et Kheerat est plus que prêt à faire des efforts drastiques pour sauver Suki.

Pourrait-il poursuivre Ravi ?

Comme les téléspectateurs le savent peut-être, Suki n’est pas entièrement responsable de la mort de Ranveer.

Le défunt entrepreneur l’a fait chanter et a tenté de la violer, l’incitant à se défendre en le frappant sur la tête.

Ravi l’a alors rejointe et lui a proposé de l’aider à se débarrasser du corps.

Lorsque Suki lui a tourné le dos, Ranveer a repris conscience, laissant Ravi terminer le travail.

Il a depuis laissé croire à Suki qu’elle avait assassiné Ranveer, ce qui l’a conduite à une spirale.

Ravi a été de mèche avec sa partenaire romantique Nina pour tenter de mettre la main sur l’argent de Ranveer.

La vérité pourrait-elle les rattraper ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi sur BBC One.