Spoilers EastEnders: Stuart et Rainie ont du mal à faire face après que Max ait arraché le bébé Abi

STUART et Rainie Highway luttent pour se débrouiller sans bébé Abi la semaine prochaine à EastEnders.

Max Branning a arraché sa petite-fille Abi lorsque Jack Branning l’a emmenée lui rendre visite en France plus tôt cette semaine.

BBC

Rainie a du mal à se débrouiller sans bébé Abi[/caption]

La semaine prochaine, Stuart et Rainie se rendent au poste de police pour se renseigner sur Abi.

Pendant ce temps, Karen, Bernie et Tiffany vont à leur premier cours de perte de poids, où Karen et Tiffany ne sont d’aucune aide.

Bernie voit plus tard Rainie et exagère combien de poids elle a perdu dans l’espoir qu’elle reconsidérera son offre d’être sa mère porteuse.

BBC

Bernie exagère combien de poids elle a perdu[/caption]

BBC

Vi défend Rainie et Stuart lorsque Suki fait une remarque sarcastique[/caption]

Il est clair que Rainie est encore plus déterminée à avoir un bébé maintenant qu’Abi est parti.

Rainie acceptera-t-elle l’offre de Bernie d’être sa mère porteuse ?

Les téléspectateurs d’EastEnders savent que Bernie fait de grands efforts pour convaincre Rainie de la laisser être sa mère porteuse après avoir été convaincu que cela pourrait résoudre les problèmes financiers de sa famille.

Lorsque Bernie a appris qu’elle faisait face à des complications potentielles en raison de sa taille, Rainie lui a dit qu’elle ne pouvait pas attendre qu’elle perde du poids – et qu’elle chercherait ailleurs une mère porteuse.

Parlant des motivations de Bernie pour vouloir devenir la mère porteuse de Rainie, l’actrice de Bernie Clair a révélé: « Elle découvre que Rainie et Stuart recherchent toujours une mère porteuse et décide que ce sera le meilleur moyen d’obtenir beaucoup d’argent qui pourrait changer la vie de Taylor mode de vie et conditions de vie, c’est pourquoi elle va vers eux et veut être leur mère porteuse.









Parlant des problèmes d’argent de la famille, elle a ajouté : « Elle ressent définitivement le stress plus que jamais. Karen essaie de le garder à l’écart des enfants autant que possible jusqu’à ce que cela devienne très évident. Bernie se demande « comment pouvons-nous être à nouveau dans cette situation ? » bien qu’elle se rende compte que c’est ainsi que la vie se passe parfois.

« Bernie est bouleversée et déçue qu’ils soient de retour dans cette situation, elle sait qu’ils doivent régler le problème et c’est à ce moment-là que les choses commencent à s’enclencher dans sa tête et elle essaie de voir où elle peut l’aider.

« Bernie a l’impression que parce qu’elle est l’aînée des frères et sœurs de la maison, elle doit prendre des mesures. »