Spoilers EastEnders: Stacey Slater lance un avertissement effrayant à Suki Panesar

STACEY SLATER protège sa femme en avertissant Suki Panesar de rester à l’écart d’Eve Unwin – mais peuvent-ils garder leurs distances ?

La semaine prochaine sur le feuilleton de la BBC, Stacey voit Suki renvoyer grossièrement Eve en parlant à Kheerat d’une réunion d’affaires à laquelle elle veut qu’il se joigne.

Bbc

Stacey avertit Suki de ne pas blesser Eve[/caption]

Eve n’est pas impressionnée lorsque Stacey explique qu’elle a créé un profil de rencontre en ligne pour elle et qu’elle l’a mise en relation avec un rendez-vous qui vient à l’Albert.

Pendant son rendez-vous, Eve et Stacey rencontrent Suki et Ravi, et Stacey indique clairement que Suki devrait rester loin d’Eve.

Lors d’une réunion d’affaires, Harpreet pose des questions sur le fait de travailler avec Ranveer – ce qui implique que Suki a dû sacrifier sa morale pour faire affaire avec lui.

Accablé, Suki se précipite par la porte dans la panique.

En savoir plus sur le soleil RÈGLE MOULÉE Je suis une femme au foyer – la raison pour laquelle votre machine à laver sent le moisi et comment y remédier PAVÉ D’OR Nous avons gagné 3,2 millions de livres sterling à la loterie des codes postaux – tous nos voisins réservent des vacances

Remarquant Suki en détresse, Eve se faufile loin de son rendez-vous pour la réconforter.

Forte du soutien d’Eve, Suki charme Harpreet qui veut instantanément faire affaire avec elle, lui proposant de l’emmener à Mumbai le lendemain.

Plus tard au n ° 31, Suki remercie Eve pour ses conseils et ils s’embrassent passionnément.

Eve raconte à un Vinny stressé que Suki part pour Mumbai.





Reprenant son soulagement, elle lui demande d’encourager Ash et Kheerat à soutenir Suki et encourage plus tard Kheerat à voir sa mère avant son départ.

Alors que Vinny est choqué d’apprendre que Nish sortira toujours de prison aujourd’hui, Eve suit une maison Suki blessée où ils cèdent à leur

sentiments.

Mais qui les prendra sur le fait ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Bbc

Suki et Eve ne peuvent pas rester loin l’une de l’autre[/caption]

Bbc

Suki et Eve partagent un baiser passionné[/caption]