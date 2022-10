Spoilers EastEnders: Stacey Slater furieuse alors qu’elle découvre le stratagème de Kheerat Panesar

KHEERAT Panesar et Stacey Slater ont montré un front uni tandis que Ravi Gulati continue de comploter.

Cependant, la propriétaire de Stacey’s Baps est furieuse lorsqu’elle découvre que son autre moitié a menti à sa fille la semaine prochaine à EastEnders.

Bbc

Stacey a un os à choisir avec Kheerat Panesar la semaine prochaine[/caption]

Bbc

L’homme d’affaires s’est concentré sur le fait de repousser Nish Panesar[/caption]

Bbc

Mais il utilise la fille de Stacey comme pion[/caption]

L’homme d’affaires interprété par Jaz Deol joue avec les sentiments de Lily Slater la semaine prochaine, la faisant sortir avec Nugget Gulati pour un milkshake.

Il le fait en proposant d’aider sa partenaire Stacey (jouée par Lacey Turner).

Lily pense que l’intention de Kheerat était de les installer et part.

Mais elle se rend vite compte que Kheerat n’avait l’intention de parler qu’à Nugget lui-même et que sa présence n’avait aucune importance.

Lily est bouleversée et la tendance protectrice de sa mère Stacey se manifeste alors que sa colère ne fait que croître lorsqu’elle découvre que Kheerat a menti sur le fait que Nugget avait des sentiments pour elle.

Pendant ce temps, alors que Stacey voit rouge, Kheerat n’a d’yeux que pour son propre plan.

Lorsque les Panesars sont impressionnés par l’exposition Diwali de Ravi Gulati (Aaron Thiara) à Walford East, Kheerat brise l’ambiance.

Il dit à toutes les personnes présentes que Ranveer Gulati a mystérieusement disparu.





Plus important encore, Kheerat prend position et n’accepte pas la tentative de Ravi de minimiser l’importance de parler à la police.

Les deux hommes se disputent bientôt jusqu’à ce que Nish Panesar interrompe son fils Kheerat qui, à son tour, répond en lui disant qu’il ne lui fait pas confiance.

Dans les scènes suivantes, Nina et Ravi se dirigent vers The Vic – et la colère de Stacey rattrape Kheerat.

Pas du genre à hésiter devant une confrontation publique, Stacey jette un verre à Kheerat pour avoir menti à Lily.

Stacey s’ouvre ensuite à Eve Unwin sur sa dispute avec Kheerat et le retour de prison de Nish.

Les choses entre Kheerat et Stacey ne se résolvent pas facilement.

En fait, ils peuvent s’aggraver lorsque Kheerat entre dans le Vic, ennuyé de voir que Ravi rencontre Stacey pour une réunion d’affaires avant de partir.

Ravi, qui a des vues sur Stacey depuis son arrivée à Albert Square, l’aide à ramener une Eve ivre à la maison.

Le couple ouvre alors une bouteille de vin… et Ravi essaie d’embrasser Stacey.

Comment va-t-elle réagir ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi sur BBC One.

Bbc

Pendant ce temps, Ravi a jeté son dévolu sur Stacey[/caption]

Bbc

Et il essaie aussi d’impressionner Nish Panesar[/caption]