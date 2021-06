Spoilers EastEnders – Shock STABBING fait vibrer Albert Square, ainsi que Coronation Street et Emmerdale Dernières nouvelles et potins

Bienvenue sur le blog en direct des spoilers de savon de The Sun où vous trouverez toutes les dernières nouvelles et potins sur vos émissions de télévision préférées.

Que ce soit EastEnders, Corrie, Emmerdale ou Hollyoaks que vous aimez, nous vous présenterons les dernières mises à jour sur les scénarios que vous pouvez vous attendre à voir dans les prochains jours.

Par exemple, Callum Highway a du mal à faire face alors que son ami Fitzy est poignardé et laissé pour mort la semaine prochaine à EastEnders.

Callum est sous la pression de son petit ami Ben Mitchell pour qu’il quitte son emploi après Phil a découvert qu’il était déjà allé sous couverture pour le faire arrêter.

La semaine prochaine, les téléspectateurs verront Callum bouleversé à la suite de la demande de Ben.

Pendant ce temps, Kat essaie de dire à Phil qu’elle a été agressée mais il est trop occupé à regarder chaque mouvement de Callum pour écouter. Kat est furieux et ordonne à Phil de partir.

Phil s’excuse plus tard et annonce qu’il a une proposition pour Kat, lui disant qu’il a vu que la laverie est à louer et qu’il veut qu’ils la gèrent ensemble. Est-ce que Kat sera d’accord?

Lisez notre blog en direct sur les spoilers de savon ci-dessous pour les dernières nouvelles et potins..