Spoilers EastEnders: Sam Mitchell obtient un nouvel intérêt amoureux surprenant

APRÈS des mois de difficultés, Sam Mitchell attrape enfin une petite pause dans le Square.

L’amour est dans l’air la semaine prochaine pour le fauteur de troubles d’EastEnders – mais comment cela va-t-il évoluer?

Bbc

L’amour est dans l’air pour Sam Mitchell[/caption]

Bbc

Le personnage a causé des problèmes ces derniers mois[/caption]

Bbc

Elle a même provoqué une rupture sur la place[/caption]

La bombe blonde jouée par Kim Medcalf est revenue à Walford plus tôt cette année dans l’espoir de faire tomber l’empire de sa famille.

Et quand elle ne flirtait pas avec le danger, Sam a trouvé le temps de le faire avec Zack Hudson alors que le couple partageait une soirée qui a abouti à la rupture explosive de ce dernier avec Nancy Carter.

Sam a depuis embrassé son ancienne flamme Jack Branning après une soirée bien arrosée chez Peggy, mais sa vie amoureuse est restée au point mort.

Cependant, tout cela est sur le point de changer en raison du retour de Ricky Butcher.

L’acteur Sid Owen a récemment repris son rôle de frère de Janine et son personnage a évidemment toujours un faible pour son ex-femme Sam.

Comme les téléspectateurs du programme basé à Londres s’en souviendront peut-être, le couple s’est enfui en 1991 avant de se séparer cinq ans plus tard.

À venir la semaine prochaine, Ricky et Sam se disputent dans The Vic à propos de son mépris pour lui et il riposte en lui disant qu’elle est une perdante amoureuse.

Sam se précipite hors du pub et un Ricky plein de remords la retrouve au café pour s’excuser – mais elle admet qu’il a raison.

Plus tard, Ricky a un deuxième rendez-vous avec Sam et tout se passe bien.

Ils partagent même un baiser sur la place.

Mais quand il demande à savoir s’ils sortent ensemble, Sam n’est clairement pas aussi content de rendre les choses officielles.

Peut-être apprenant de ses erreurs passées, elle refuse de sauter le pistolet et lui dit simplement qu’ils “voient comment ça se passe”.

Tout comme de nombreux autres couples de soapland, Sam et Ricky ont joué à un jeu de push and pull pendant plusieurs années.

Leur relation a d’abord été tendue par leurs problèmes financiers car Ricky n’a pas été en mesure de fournir à Sam le style de vie luxueux qu’elle souhaitait.

Elle a quitté Ricky après seulement un an de mariage, s’ennuyant et convoitant un playboy nommé Clive.

Mais elle ne pouvait jamais rester trop loin de Ricky.

Vont-ils donner une autre chance à leur lien – et c’est une bonne idée?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi.

Bbc

Sam a même embrassé son ancienne flamme Jack Branning[/caption]

Bbc

Et elle a du mal à s’entendre avec son frère aîné Phil[/caption]