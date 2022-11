Spoilers EastEnders: Sam Mitchell désespérée alors que son ex arrive à Walford

L’ARGENT est un problème permanent pour Sam Mitchell et elle cherche désespérément une issue à ses problèmes.

Mais les choses ne font qu’empirer la semaine prochaine à EastEnders lorsque son ex, Don, fait une apparition sur la place.

Bbc

Sam Mitchell s’est retrouvée dans de nombreux problèmes financiers[/caption]

Bbc

Elle essaie de se tourner vers plusieurs résidents du Square, dont Zack[/caption]

Bbc

Elle affronte l’un de ses ex la semaine prochaine[/caption]

L’actrice Kim Medcalf est réapparue dans le feuilleton BBC One en tant qu’intrigante et a causé des problèmes à elle-même et à sa famille.

L’objectif de Sam avait été de détruire l’empire familial, mais les choses se sont lourdement retournées contre lui.

À venir, ses problèmes d’argent continuent alors que Mitch Baker (interprété par Roger Griffiths) a une rencontre délicate avec elle.

Elle prend alors des mesures désespérées pour mettre la main sur de l’argent et Zack Hudson (James Farrar) est choqué lorsqu’elle demande l’argent qu’elle lui a donné pour la voiture d’ici la fin de la semaine.

Plus d’histoires d’EastEnders attention à l’écart Les fans d’EastEnders prédisent qu’une nouvelle relation choquante entre les âges fera vibrer Walford adieu douloureux James Bye dénonce Strictly exit comme “l’une des pires expériences de ma vie”

Cependant, comme mentionné ci-dessus, un visage de son passé va refaire surface.

Kat Slater (Jessie Wallace) trouve un homme au hasard dans sa cuisine et le confronte immédiatement – seulement pour découvrir qu’il s’agit de Don, l’ex-partenaire de Sam.

Don est ensuite vu dans le bar à vin local Peggy’s, où il révèle le motif de son arrivée à Walford.

Sam panique et essaie de se couvrir mais elle ne parvient à se creuser un trou plus profond qu’en disant à Don qu’elle l’aime toujours.





Pour rendre les choses plus pénibles, Jack Branning (Scott Maslen) refuse de l’aider, la poussant à se tourner vers Zack avec une autre de ses idées.

Malheureusement pour elle, Zack refuse également d’être mêlé à l’un de ses plans et Sam se sent désespéré.

Elle se retrouve à l’extérieur et tombe sur Don en train de faire un étalage extravagant.

Sam se demande ce qu’il fait et reste sans voix lorsqu’il lui propose.

NOUVELLES DES ESTENDERS Tout ce que vous devez savoir sur Eastenders Nouveau, départ et retour du casting d’Eastenders

Pouvez-vous visiter l’ensemble Eastenders?

Tous les derniers spoilers d’Eastenders

Le blog en direct du spoiler du savon du soleil

Les meilleurs morceaux d’Eastenders au fil des ans

Plus tard dans Peggy’s, elle lance une bombe sur Don.

Ira-t-elle jusqu’au bout en épousant Don ?

Ou est-ce un autre de ses plans douteux ?

Plus tard, Zack est bouleversé par la tournure des événements et Sam a encore une autre proposition à lui faire.

Qu’est-ce que Sam a en tête ?

Bien qu’elle puisse donner une autre chance à sa relation avec Don, Sam a partagé la chimie (et une aventure d’un soir) avec Zack.

En savoir plus sur le soleil LAISSEZ LES CHIENS DORMIR MENTIR Nous avons transformé notre chien de compagnie en tapis ornemental pour notre salon OH BÉBÉ J’ai 22 ans, une maman de trois enfants ET maintenant je suis enceinte de jumeaux – les gens pensent que je suis folle

Pourrait-il jamais y avoir quelque chose de plus entre eux?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30.

Bbc

Sam a une proposition choc pour Zack[/caption]

Bbc

Arrivera-t-elle enfin à se sortir de ses ennuis financiers ?[/caption]