Spoilers EastEnders: Rocky impliqué dans un triangle amoureux avec Kathy Beale et Shirley Carter

La semaine prochaine sur la place, Rocky est coincé dans un triangle amoureux avec Shirley Carter et Kathy Beale.

Terry Cant, alias Rocky, est joué par Brian Conley et devrait causer plus de problèmes alors qu’il jette son dévolu sur Kathy Beale (Gillian Taylforth).

BBC

Rocky jette son dévolu sur Kathy

Rocky tente sa chance avec Kathy en vain et ils sont interrompus par la fille de Rocky, Sonia Fowler (Natalie Cassidy).

Il y a une fuite dans la cuisine de Sonia et il se précipite à son secours, mais Sonia n’est pas convaincue par ses références en plomberie.

Elle a raison et finit par appeler un professionnel, mais se sent coupable de son choix de mots et demande à passer du temps avec son père.

Sonia essaie de découvrir quels sont les projets de son père pour la fête des pères, mais il ignore l’occasion spéciale.

BBC

Sonia se méfie de son père





BBC

Kathy prend le numéro de Rocky

Lorsqu’il intervient pour aider Kathy avec le café et se vante auprès des clients de sa fille, Sonia est inspirée.

Kathy est impressionnée de voir que les choses se passent bien et accepte de prendre le numéro de Rocky.

Dans le Queen Vic, Nancy et Frankie encouragent Shirley à parler à Rocky, mais elle n’a aucune idée que Nancy et Frankie jouent à Cupidon.

Cependant, Rocky s’emballe et manque de rencontrer Sonia, la laissant dévastée.

BBC

Nancy et Frankie jouent à Cupidon





Plus tard dans la semaine, Sonia se sent déçue, tandis que Shirley repère Rocky et admet que ses petites-filles se sont mêlées, mais y a-t-il une étincelle entre elles ?

De plus, Sonia voit accidentellement quelque chose sur le téléphone de son père qui la rend suspicieuse.

Qu’est-ce que Sonia a trouvé?

EastEnders continue vendredi à 20h sur BBC One.