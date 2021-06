Spoilers EastEnders: Mila et Iqra emménagent ensemble pour obtenir la garde de Kioni

MILA et Iqra emménagent ensemble pour obtenir la garde de Kioni la semaine prochaine à EastEnders.

Le couple se séparera cette semaine après qu’Iqra ait révélé qu’elle – et non Kathy – avait signalé la mère de Mila à la police.

BBC

Mila confirme qu’elle a pris des mesures pour devenir la tutrice de Kioni[/caption]

BBC

Kathy explique qu’Iqra a choisi de rester pour aider Mila plutôt que de voir Habiba[/caption]

Mais la semaine prochaine, Rocky élaborera un plan pour réunir le couple et les rassembler sur la place après avoir volé leurs téléphones.

Qu’est-ce qu’il prévoit?

Plus tard, chez Kathy, Mila confirme qu’elle a pris des mesures pour devenir la tutrice de Kioni et Kathy explique qu’Iqra a choisi de rester pour aider Mila plutôt que de voir Habiba et son bébé.

BBC

Mila s’excuse auprès d’Iqra et ils acceptent d’emménager ensemble[/caption]

Mila s’excuse plus tard auprès d’Iqra et ils acceptent d’emménager ensemble.

Iqra a pris l’énorme décision après que Mila a révélé que sa mère lui avait fait subir l’horrible épreuve de la mutilation génitale féminine dans son enfance.

Mila craignait pour sa jeune sœur Kioni après avoir appris qu’elle et sa mère partaient en voyage dans les semaines à venir.

Mila est intervenue et a exhorté sa mère à ne pas blesser Kioni, mais Nyangi a insisté sur le fait qu’elle serait exclue de leur communauté si elle ne subissait pas la procédure.





Iqra a alors décidé que c’était assez et a appelé la police, regardant dans l’ombre la mère de Mila être escortée.

Quand Iqra l’a confrontée, cependant, Kathy a pris le blâme pour sauver leur relation.