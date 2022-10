Spoilers EastEnders: Mick Carter revient à Walford avec une bombe Janine Butcher

MICK Carter a quitté son mariage avec Linda avec la méchante de Walford, Janine Butcher.

Après un certain temps d’absence, le propriétaire de Vic joué par Danny Dyer annonce des nouvelles choquantes à son ex-femme la semaine prochaine à EastEnders.

Bbc

Mick Carter et Janine Butcher reviennent à Walford dans les prochaines scènes d’EastEnders[/caption]

Bbc

Le couple est parti en vacances[/caption]

Bbc

Linda a été laissée seule à The Vic[/caption]

Bbc

Alfie Moon l’a aidée[/caption]

Linda et Mick ont ​​fait de leur mieux pour faire leur mariage mais sont finalement arrivés à la conclusion que leurs efforts étaient inutiles.

À la grande frustration des téléspectateurs de BBC One, Mick s’est depuis engagé dans une relation amoureuse avec la célèbre intrigante Janine Butcher (représentée par Charlie Brooks).

Dans les scènes récentes du drame basé à Londres, Mick a décidé d’emmener son autre moitié d’Albert Square pour rencontrer ses deux fils, Johnny et Lee Carter.

Janine était sur un nuage neuf pour voir son partenaire prendre leur romance au sérieux, en particulier après avoir découvert qu’elle était enceinte.

La semaine prochaine, cependant, une bombe attend d’être révélée alors que Linda Carter (Kellie Bright) se prépare pour le retour de Mick.

Elle se moque d’Alfie Moon – qui l’a aidée dans The Vic pendant l’absence de Mick – qu’elle ne veut pas célébrer Halloween en raison de ses souvenirs avec Mick.

Alfie balaye les inquiétudes de Linda et organise un événement à The Vic.

Plus tard, Mick et Janine reviennent de leurs vacances et le propriétaire est déçu de voir Alfie participer aux travaux dans son pub.





Mais avec la chimie palpable qu’il partage toujours avec Linda, Mick oublie vite Alfie alors qu’il renoue avec elle tout en discutant de son absence.

Alors qu’ils partagent presque un moment, Janine indique clairement que sa relation avec Mick devient plus sérieuse avec une annonce surprise.

Que va-t-elle dire à Linda et, surtout, comment va réagir la propriétaire ?

Les fans d’EastEnders peuvent s’attendre à des scènes explosives à venir alors que les patrons se préparent à dire au revoir à Danny Dyer et Charlie Brooks.

L’acteur de Cockney a récemment filmé ses dernières scènes et a été vu en train de sauter d’une falaise jusqu’à sa mort apparente.

Les téléspectateurs soupçonnaient que son personnage à l’écran pourrait être tué lorsque la sortie de Danny, prévue pour la période de Noël, a été annoncée pour la première fois plus tôt en 2022.

Pendant ce temps, le départ de Charlie Brooks, dix-huit mois après un autre retour à couper le souffle sur la place, a surpris les fans de feuilletons.

Alors que les patrons restent discrets sur son scénario de sortie, les dernières scènes de Janine sont attendues sur les écrans pendant le Nouvel An – ses intrigues vicieuses pourraient-elles ENFIN revenir pour la mordre ?

Il a également été confirmé que Sid Owen, qui joue le frère de Janine, reprendra son rôle de Ricky Butcher après une décennie d’absence.

Pourrait-il avoir un rôle à jouer dans le chant du cygne de Janine ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Bbc

Linda se prépare à fêter Halloween dans The Vic[/caption]

Bbc

Mais elle reçoit une annonce choc à propos de Mick et Janine[/caption]