Spoilers EastEnders: Mick Carter dans une dispute furieuse contre son ex-femme Linda

Les SENTIMENTS pour l’ex-femme Linda commencent à refaire surface pour Mick alors qu’Alfie lui demande s’il est avec la bonne femme.

Linda laisse échapper à Shirley les fiançailles de Janine et Mick la semaine prochaine à EastEnders, la laissant furieuse.

Bbc

Mick propose correctement à Janine après avoir parlé à Linda[/caption]

Bbc

Linda vérifie Mick[/caption]

Linda comprend que tout ne va pas bien avec Mick et le vérifie, lui donnant matière à réflexion sur son avenir avec Janine.

Lorsque Shirley demande à Linda comment ils peuvent arrêter le mariage, Linda rappelle calmement à Shirley que c’est le choix de Mick.

Plus tard, Mick propose correctement à Janine.

La semaine prochaine également, lorsque le rendez-vous à l’aveugle de Linda ne se présente pas, Alfie intervient et lui offre un verre, ennuyant Mick dans le processus.

Mick et Linda se souviennent de l’achat de The Vic alors qu’Alfie arrive pour son quart de travail pour se faire dire par Mick qu’il n’est plus nécessaire.





Pendant ce temps, au café, Kat demande à Alfie de s’occuper des enfants car elle a un voyage gratuit à Lanzarote et Alfie la convainc de le laisser gérer le bureau du taxi en son absence.

Ailleurs, Mick s’excuse auprès d’Alfie d’avoir dû le laisser partir mais Mick est agacé quand Alfie se demande si Janine est vraiment la femme

il aime.

Mick écoutera-t-il Alfie ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi sur BBC One.

Bbc

Alfie demande à Mick si Janine est la femme qu’il lui faut ?[/caption]

Bbc

Mick s’excuse auprès d’Alfie[/caption]

Bbc

Mick écoutera-t-il Alfie ?[/caption]