Spoilers EastEnders: Lola Pearce prend une décision choc qui rend sa fille Lexi furieuse

LOLA et Jay ont de plus en plus de mal à garder leur romance secrète sur EastEnders cette semaine.

Les jeunes tourtereaux ont gardé la romance secrète de leurs concitoyens d’Albert Square, mais cela devient vite un problème lorsque Jay (Jamie Borthwick) se retrouve à devoir faire semblant d’être célibataire.

Jay et Lola ont du mal à garder leur romance secrète[/caption]

Lexi n’est pas contente de sa mère[/caption]

Un célibataire Martin (James Bye) se trouve l’opportunité de sortir à un rendez-vous et il convainc bientôt Jay de venir également pour faire un double rendez-vous mettant Jay dans une position délicate.

Martin supplie Jay d’être son ailier forçant Jay et Lola, interprétés par Danielle Harold, à discuter s’ils doivent être ouverts sur leur relation.

Martin arrive pour planifier leur double rendez-vous laissant Lola cacher sa jalousie.

Alors que Jay est obligé de partir à son rendez-vous malgré tous ses doutes, Lola ne tarde pas à se présenter chez Peggy où elle voit Amber faire briller Jay.

Jay trouve bientôt une excuse et part voir Lola.

Le couple décide alors de parler à Martin de leur romance mais lui demande de se taire sans savoir que la petite Lexi devient de plus en plus méfiante.

Bientôt, Martin renverse tout devant Lily qui s’empresse de féliciter Lexi pour la nouvelle romance de sa mère menant à un coup d’envoi de Lexi (Isabella Brown) sur sa mère la gardant dans le noir.

Lexi prévient Lola qu’elle doit se rattraper.





Lexi énumère ses demandes après que Jay et Lola lui aient menti au sujet de leur relation et Lola se tourne vers Felix pour obtenir de l’aide avec le concours de Lexi la semaine prochaine.

S’exprimant sur le scénario, l’actrice Danielle Harold a déclaré: “Quand Lola se remet avec Jay pour la première fois, ils ont évidemment traversé beaucoup de hauts et de bas au fil des ans, alors elle veut juste s’assurer qu’ils vont bien avant de le dire. Lexi et tous les autres.

«Elle veut voir comment ça se passe pour eux avant que tout le monde ne le sache cette fois. Mais Lexi en a vent et découvre que Lola lui a menti et ne le prend pas du tout.

S’exprimant sur les demandes de Lexi pour sa mère lorsqu’elle découvre la romance, la star a déclaré: “Lexi a appris à ne pas mentir, alors quand elle découvre qu’on lui a menti, elle fait en sorte que cela fonctionne à son avantage.

« Il y a une liste énorme de demandes qui incluent des demandes folles. Isabella a très bien joué cela pendant la scène.

“Je devais rappeler à Isabella que je ne lui achetais pas ces choses.”

Le double rendez-vous commence[/caption]

Lexi dévoile bientôt sa liste de demandes pour sa mère alors que sa romance avec Jay est révélée[/caption]

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30.