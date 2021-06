Spoilers EastEnders: Lola Pearce inquiète alors qu’Isaac Baptiste devient obsédé par le frère décédé Paul

LOLA Pearce s’inquiète pour Isaac Baptiste et son obsession pour son frère décédé Paul Trueman la semaine prochaine à EastEnders.

L’enseignant – joué par Stevie Basaula dans le feuilleton de la BBC – s’est engagé dans une spirale descendante après avoir cessé de prendre ses médicaments contre la schizophrénie parce qu’il pense qu’il a été mal diagnostiqué avec le trouble.

Isaac continue d'être obsédé par son frère décédé Paul

Les téléspectateurs savent que sa petite amie Lola a remarqué des changements subtils dans son comportement et a commencé à s’inquiéter.

Dans les épisodes qui seront diffusés la semaine prochaine, Loa continue de s’inquiéter de l’obsession croissante d’Isaac pour Paul.

Lorsqu’elle le confronte, Isaac insiste sur le fait qu’il veut juste partager son enthousiasme avec la femme qu’il aime.

Lola s'inquiète pour Isaac

Plus tard, Lola rencontre Isaac et l’invite chez elle, mais il s’en échappe.

EastEnders a travaillé avec l’association caritative pour la santé mentale Mind sur le scénario.

Parlant de l’histoire du feuilleton, l’acteur Stevie a récemment déclaré: « C’est proche de mon cœur, raconter l’histoire d’Isaac est un privilège.

« J’espère que cela lancera un dialogue pour que les gens aient des conversations sur la santé mentale et que toute personne vivant avec la maladie se sentira vue.

« Travailler avec Mind a été si utile que j’ai parlé à un jeune homme qui a courageusement partagé son histoire et c’était inspirant d’apprendre comment il gère sa maladie.

« Il y a tellement de choses que nous pensons savoir sur la schizophrénie, mais ce n’est souvent pas la réalité pour les personnes vivant avec la maladie.





Le producteur exécutif d’EastEnders, Jon Sen, a déclaré: « Travailler avec l’esprit a été impératif pour garantir que nous racontions l’histoire d’Isaac de manière véridique.

« Il y a une multitude de couches dans cette histoire et l’expertise de Mind a été cruciale alors que nous explorons l’expérience d’Isaac. »

« J’espère que toute personne qui s’intéresse à l’histoire d’Isaac comprendra mieux et pourra approcher quelqu’un qu’elle connaît et qui pourrait se débattre d’un endroit plus positif. »