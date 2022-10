Spoilers EastEnders: Lola Pearce dans l’horreur s’effondre alors qu’elle fait face à la mort

LES CHOSES ne vont pas bien pour Lola Pearce alors que sa sortie dramatique se profile à l’horizon.

Le personnage d’EastEnders s’effondre après un étourdissement, laissant entendre que sa santé est en jeu.

Lola Pearce est prête pour une sortie dramatique

Les patrons du savon ont confirmé qu'elle serait tuée

Mais comment cela va-t-il se dérouler ? Les téléspectateurs le sauront la semaine prochaine

L’actrice Danielle Harold a été pressentie pour se retirer du feuilleton BBC One après plus d’une décennie.

Son scénario de sortie a ensuite été confirmé et son alter ego à l’écran est sur le point d’être tué.

Mais comment cela va-t-il se dérouler ? Les téléspectateurs de savon le découvriront la semaine prochaine.

À venir, la panique frappe lorsque Lola aide sa fille à se préparer pour le concours et que la robe de Lexi se déchire.

Cela ne leur laisse d’autre choix que de se précipiter chez Chelsea Fox où Felix Baker propose son aide.

Bien que la crise puisse être évitée, Lola s’investit pour essayer de remettre la romance de Callum Highway et Ben Mitchell sur les rails.

Cela l’incite à inviter le policier à regarder la performance de Lexi au concours – mais il refuse.

Callum est déterminé à éviter une autre rencontre gênante avec son ex-mari.





Mais Lola persiste et, lorsque la robe est réparée, elle coince à nouveau Callum, réussissant finalement à l’encourager à changer d’avis sur sa participation.

Une fois au concours, cependant, des tensions pourraient potentiellement survenir car Ben est prêt à partager de mauvaises nouvelles avec Callum avant qu’ils ne soient interrompus par Jay Brown.

Pendant ce temps, Lola se dirige vers la salle de bain avant le début du spectacle de sa fille.

Mais elle subit bientôt un étourdissement et s’effondre à cause d’une horrible crise.

Jay et Ben trouvent plus tard Lola par terre et appellent une ambulance.

Lola passe une tomodensitométrie à l’hôpital… et les médecins ont une terrible nouvelle pour elle.

Une fois l’analyse terminée et les résultats obtenus, ils informent Jay et Lola qu’ils ont trouvé une tumeur qui pourrait être cancéreuse.

Quelle est la prochaine étape pour Lola ?

Comment va-t-elle le dire à ses proches ?

EastEnders est diffusé du lundi au vendredi sur BBC One.

Lola et sa fille Lexi se préparent pour un concours

Mais elle découvre que sa santé est en jeu