Spoilers EastEnders: Linda Carter partage un moment avec son ex Mick dans l’espoir d’un retour aux retrouvailles

MALGRÉ sa demande de divorce, Linda Carter a eu du mal à sortir de son mariage avec Mick Carter.

La chimie entre les anciens époux est toujours palpable entre les deux alors qu’ils partagent un autre moment la semaine prochaine à EastEnders.

Bbc

Linda Carter a été laissée seule en charge de The Vic[/caption]

Bbc

Mick Carter revient d’un voyage avec Janine Butcher la semaine prochaine[/caption]

Bbc

Et il partage un moment avec son ex-femme[/caption]

Le propriétaire de Vic joué par Danny Dyer a quitté Albert Square aux côtés de Janine Butcher pour être avec ses deux fils, Johnny et Lee.

Pendant ce temps, Linda (représentée par Kellie Bright) a été laissée en charge du pub local et a reçu l’aide surprenante du personnage de retour Alfie Moon.

Dans des scènes qui doivent être diffusées la semaine prochaine sur BBC One, Mick et Janine reviennent à Walford après leur voyage.

Depuis le retour de Linda avant les funérailles de Tina Carter, les fans du drame basé à Londres espéraient la voir réunie avec sa flamme.

Il est même clair que le couple nourrit toujours des sentiments l’un pour l’autre, malgré l’alcoolisme de Linda qui a conduit à la rupture de leur union.

Linda et Mick se connectent quand il entre dans le Vic alors qu’ils discutent de son absence.

Mais alors qu’ils ont failli partager un moment, ils sont interrompus par une énorme annonce sur la relation de Mick avec Janine.

Connue pour ses tactiques intrigantes et manipulatrices, la méchante d’EastEnders a réussi à creuser un fossé entre Mick et Linda dans le but de garder son homme à ses côtés.





Cela incluait de laisser Linda pour morte après un accident de voiture et d’espérer qu’elle ne s’en souvenait de rien.

Janine a récemment découvert qu’elle était enceinte mais était prête à faire un grand pas derrière le dos de Mick.

Est-elle vraiment prête à s’engager avec lui ?

Linda et Mick pourraient-ils raviver leur romance ?

Les fans attendent la période des fêtes pour obtenir la réponse alors que l’acteur Danny Dyer est prêt pour une sortie explosive.

La star de Cockney a été aperçue en train de filmer ses dernières scènes, prévues sur nos écrans à Noël.

Mais avec l’actrice de Janine Charlie Brooks sur place avec lui, les téléspectateurs craignent qu’elle ne montre à nouveau sa séquence meurtrière.

Janine est prête pour sa propre sortie dramatique au début de la nouvelle année, tout comme son frère à l’écran Ricky (joué par Sid Owen) reviendra sur la place.

Comment va se jouer le triangle amoureux ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à partir de 19h30 sur BBC One.

Bbc

Linda fête Halloween avec Alfie Moon[/caption]

Bbc

Peut-elle encore raviver sa romance avec Mick ?[/caption]