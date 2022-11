Spoilers EastEnders: Linda Carter fait un aveu choc

LINDA Carter ressent la pression sur Albert Square cette semaine alors qu’elle part à un rendez-vous mais avec un gros secret en remorque.

Elle n’a pas eu l’année la plus facile sur la place, mais la fortune de Linda semble s’améliorer, mais avec son grand secret qui se profile, la résidente d’EastEnders se confie à quelqu’un qu’elle ne devrait pas.

Linda part à un rendez-vous – avec un grand secret[/caption] Bbc

Elle se rapproche de son ex Mick[/caption]

Dans les scènes à venir, Linda s’inquiète d’avoir manqué son rendez-vous de probation forçant sa meilleure amie Sharon à intervenir et à forcer son ex Mick à l’aider.

Lorsque Janine découvre que Mick a passé du temps avec Linda, elle n’est pas très heureuse mais Linda est reconnaissante de son aide.

Alors que Mick et Janine s’inquiètent de leurs propres problèmes, Linda remercie Mick de l’avoir aidée avec Murray lors du rendez-vous de probation et le couple partage un moment émouvant.

Peu de temps après, Sharon dit à Linda que Karl, l’homme qui l’a posée lors de son dernier rendez-vous, ne le voulait pas et qu’il y a eu un malentendu.

Sharon assure à Linda que Karl veut en fait la voir et Linda accepte de partir à un rendez-vous avec lui.

Mick soutient la décision de Linda mais est bientôt interprété par une Janine bouillonnante.

La paranoïa de Janine à propos des ex continue de se développer et de s’envenimer et il ne faut pas longtemps avant que Sonia surprenne la barmaid en guerre en train de les espionner et lui dise que tout est dans sa tête.

Alors que Linda se prépare à se rendre à Walford East pour le rendez-vous, elle informe Mick qu’elle n’a pas encore dit à Karl son grand secret – mais exactement de quoi s’agit-il.





Alors que Linda apprend à connaître Karl et aime passer du temps avec lui, elle est secouée lorsque Mick et Janine se présentent également au restaurant pour profiter eux-mêmes d’un rendez-vous, laissant Janine supposer que Mick savait que Linda serait là et c’est pourquoi il voulait aller .

Les soupçons de Karl grandissent également lorsqu’il demande à Linda qui il est.

Quelle sera la prochaine étape de Linda ?

Et pourra-t-elle s’en sortir avec Karl ?

La paire profite d’une conversation de soutien[/caption] Bbc

Cependant, il y a un malaise au coin de la rue au rendez-vous de Linda[/caption]

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi sur la BBC.