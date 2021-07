Spoilers EastEnders: le secret des sans-abri de Billy Mitchell révélé par Kat Slater

KAT Slater révèle le secret des sans-abri de Billy Mitchell la semaine prochaine à EastEnders.

Billy – qui est interprété par Perry Fenwick dans le feuilleton BBC One – ment actuellement à ses proches au sujet de ses conditions de vie.

BBC

Billy est contrarié quand Kat ne le choisit pas pour un travail de chauffeur de taxi[/caption]

BBC

Kat se rend compte que Billy est sans-abri[/caption]

La semaine prochaine, Kat et Phil partent déjeuner et remarquent que Billy a du mal à payer son café.

Lorsque Bobby mentionne que le père de Dana était chauffeur de taxi et que Kat veut qu’il passe un entretien, Billy l’entend et se présente plus tard au bureau du taxi pour l’entretien.

Cependant, alors que Kat le fait griller, Harvey arrive et la gagne rapidement.

Quand Kat dit qu’elle va donner le travail à Harvey sur-le-champ, Billy s’énerve.

Harvey propose de partager le travail avec Billy mais Kat lui dit de ne pas s’inquiéter.

Plus tard dans la semaine, Kat aperçoit Billy sur le parking et se rend compte qu’il dort dans la cabine du parking et qu’il doit être sans abri.

Visitez notre page EastEnders pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers EastEnders ici

Elle appelle Honey, Phil et Lola et leur dit ce qu’elle a découvert, leur disant qu’elle a une idée.









Qu’est-ce qu’elle prévoit?

Les téléspectateurs ont récemment vu Billy traiter sa famille avec du fish and chips après avoir battu son rival Rocky lors d’un match de football à The Vic.

Par la suite, cependant, Billy a été montré tenant un sac de chips froides et se faufilant dans le portacabin voisin, révélant qu’il était sans abri.

BBC

Billy a menti à ses amis et à sa famille au sujet de ses conditions de vie[/caption]