Spoilers EastEnders: le scénario de retour de Ryan Malloy révélé avec une trahison massive

LILY Slater a besoin de tout le soutien qu’elle peut obtenir après avoir décidé de garder son bébé à naître.

Une trahison majeure conduit son père Ryan Malloy à retourner à Walford, comme les fans l’avaient prédit, dans les prochaines scènes d’EastEnders.

Ryan Malloy revient à Walford la semaine prochaine[/caption] Bbc

Stacey est choquée d’apprendre que Whitney Dean est responsable de son retour[/caption] Bbc

Comment va-t-il soutenir Lily Slater ?[/caption]

Martin Fowler a récemment été confronté à un choix impossible à faire car on lui a proposé une nouvelle opportunité d’emploi en Turquie.

Le commerçant du marché a récemment eu du mal à décider ce qu’il voulait faire car il se sentait coupable d’avoir quitté sa belle-fille Lily Slater (jouée par Lillia Turner) à un moment aussi difficile.

Mais la jeune fille de 12 ans devrait bientôt obtenir le soutien de son père biologique, Ryan Malloy.

Les patrons d’EastEnders ont récemment taquiné le retour de Ryan alors que l’acteur Neil McDermott reprendra son rôle.

Ryan est ramené sur la place la semaine prochaine avec un semestre qui bat son plein.

Lily passe d’abord du temps de qualité avec sa tante Whitney Dean (Shona McGarty) sur son étal de marché.

Plus tard, Lily commence à interroger sa mère Stacey (Lacey Turner) sur son père Ryan et, furieux, le propriétaire de Stacey’s Baps se rend compte que Whitney a influencé l’interrogation de Lily.

Les femmes se disputent et, frustrées, Whitney promet à Stacey de la laisser lui parler de la grossesse de Lily quand elle sera bonne et prête.

Mais lorsque les résultats de son test pour son propre bébé sont retardés de deux semaines supplémentaires, Whitney est émue et décide de se confier à Ryan après avoir été persuadé par Zack Hudson, le père de son enfant à naître.

Les émotions de Whitney l’emportent malheureusement au téléphone et elle révèle bientôt à son frère que Lily attend un enfant à seulement douze ans.

Accablée de culpabilité, Whitney raconte à Stacey ce qu’elle a fait mais avant qu’elle n’ait le temps de tout révéler, cette dernière reçoit un coup de fil troublant de Kat Slater (Jessie Wallace).

Kat lui dit que sa camionnette a été cambriolée – pourrait-il s’agir de Ryan ?

Lorsqu’il est enfin vu à Walford, dans des scènes ultérieures du feuilleton de BBC One, Stacey est choquée de l’entendre dans le Café tandis qu’une Lily penaude veut apprendre à le connaître.

Ryan propose plus tard à Stacey de les aider financièrement – ​​comment va-t-elle réagir ?

Il se dirige ensuite vers The Vic et échange des mots durs avec les parents de Ricky Mitchell, Sam Mitchell et Jack Branning.

L’officier de police interprété par Scott Maslen a récemment tenté de manipuler Lily pour qu’elle se fasse avorter, mais a échoué car Stacey est inflexible sur le respect des décisions de sa fille.

Ryan pourrait-il parler de son comportement ?

Est-ce que tout est vraiment comme il semble avec Ryan ?

Comment les autres habitants réagiront-ils à son retour, sept ans après son départ d’Albert Square pour le Yorkshire ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Whitney renoue avec son frère au milieu d’une grossesse difficile[/caption] Bbc

Qu’est-ce que Ryan a prévu?[/caption]