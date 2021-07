Spoilers EastEnders: la fête surprise du 18e anniversaire de Bobby Beale s’est écrasée par le père de Dana Harvey

La fête surprise du 18e anniversaire de BOBBY Beale prend une tournure désastreuse lorsqu’elle est écrasée par le père de sa petite amie Dana la semaine prochaine à EastEnders.

Bobby a récemment avoué à Dana qu’il avait tué sa sœur Lucy quand il était plus jeune et qu’il avait passé du temps en prison pour son meurtre.

BBC

Harvey, le père de Dana, interrompt la fête d’anniversaire de Bobby[/caption]

BBC

Bobby a récemment dit à Dana son secret de tueur[/caption]

Dana a d’abord couru vers les collines, mais après son retour sur la place plus tôt ce mois-ci, Bobby a réussi à la persuader de lui donner une autre chance.

Les épisodes de la semaine prochaine d’EastEnders verront Dana, Kathy et Peter planifier l’anniversaire surprise de Bobby.

Pendant ce temps, Bobby boude, supposant que tout le monde a oublié son grand jour.

Plus tard, tout le monde se cache dans le restaurant alors qu’ils se préparent pour l’entrée de Bobby.

Cependant, ils sont stupéfaits lorsqu’un autre homme entre et Dana est horrifiée de réaliser qu’il s’agit de son père, Harvey.

Harvey et Bobby sont-ils sur le point de se concerter ?

L’acteur Ross Boatman – qui incarnera Harvey – a révélé que son arrivée serait un énorme choc pour Bobby.

​​ »Je ne peux pas trop en dire, mais Harvey se présente d’abord au restaurant pour la fête surprise de Bobby – il finit par surprendre tout le monde! » il a dit Espion numérique.

« C’est un choc pour Bobby et Dana aussi, elle n’attend pas son père. »

Parlant de la relation de Harvey avec sa fille, il a ajouté :

«C’est un père célibataire et très protecteur envers elle. C’est un père gentil et aimant – il n’est pas parfait, un peu surprotecteur peut-être, mais c’est un type bien, un East Ender old school avec des valeurs traditionnelles.

«C’est un gars du sel de la terre, il veut faire de son mieux pour sa famille.

« Il y aura plus pour Harvey que d’être juste un père bien sûr. Je croise les doigts avec une équipe fantastique d’écrivains, je vais aider à façonner un personnage que le public d’EastEnders appréciera.

Parlant de la façon dont Harvey pourrait ne pas très bien prendre la nouvelle du secret du tueur de Bobby, il a ajouté: « Je pense que comme tout parent attentionné, il serait extrêmement alarmé et profondément préoccupé par sa fille et sa sécurité », a-t-il déclaré.

« J’ai une fille qui n’a pas trop l’âge de Dana et si elle me disait que son petit ami avait bousculé sa sœur, je ne peux pas dire que j’en serais très heureux.

BBC

Dana a d’abord couru un kilomètre après que Bobby lui ait dit qu’il avait tué sa sœur Lucy[/caption]