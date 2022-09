Spoilers EastEnders: Kheerat Panesar découvre un secret choc sur Ranveer

KHEERAT Panesar a été tenu à l’écart du sort choquant de Ranveer Gulati.

Cependant, la semaine prochaine à EastEnders, l’homme d’affaires fait une découverte, l’amenant à croire que quelque chose ne va pas.

Après avoir découvert que sa mère Suki était en partie responsable de la mort de son frère Jags, Kheerat (joué par Jaz Deol) a gardé ses distances avec elle et s’est concentré sur sa relation avec Stacey Slater.

À venir, Kheerat emmène son autre moitié à un rendez-vous mais il est bientôt distrait par le travail, la laissant frustrée.

Il s’ouvre finalement à Stacey et Eve Unwin, affirmant qu’il pense que Ranveer Gulati a disparu.

Cette conviction n’est renforcée qu’après que Suki, inondée de culpabilité pour son implication dans la mort de Ranveer, a marché dans les rues de Walford en chemise de nuit, sa santé mentale se détériorant lentement.

Plus tard, Kheerat rend visite à Nina mais est bientôt obligé de s’excuser auprès de Stacey pour avoir raté un rendez-vous qu’ils avaient prévu ensemble.

Kheerat est sur le point de devenir de plus en plus méfiant quant à l’endroit où se trouve Ranveer lorsque le fils de ce dernier, Ravi (Aaron Thiara), suggère aux Panesars de célébrer l’anniversaire de son propre fils Nugget.

Ravi manipule Vinny et Ash pour qu’ils viennent et, avec des choses toujours tendues entre eux, Kheerat décline l’offre jusqu’à ce que Stacey lui offre quelques mots de sagesse et l’encourage à reconsidérer.

Pendant le repas, cependant, Kheerat détecte plus de signes que tout n’est pas comme il semble quand il s’agit de la disparition de Ranveer.





Bien que Kheerat ne soit pas au courant du sort de Ranveer, les téléspectateurs de BBC One savent que Suki et Ravi ont un secret à garder.

Ranveer a tenté d’agresser sexuellement Suki après l’avoir fait chanter et elle a physiquement riposté.

Mais ce n’est que lorsque Ravi s’est impliqué que la situation a dégénéré.

L’homme d’affaires était inconscient avant que son propre fils ne le frappe à nouveau à la tête, le tuant.

Malheureusement pour elle, Suki a été laissée par Ravi pour assumer la responsabilité, croyant ainsi qu’elle avait assassiné quelqu’un.

Kheerat pourrait-il découvrir la vérité alors que Suki s’efforce de tout garder secret ?

Les spoilers ont confirmé que Suki pourrait être franche avec Eve – mais va-t-elle tout lui dire ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi sur BBC One.

