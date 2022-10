Spoilers EastEnders: Kheerat Panesar déclare la guerre au père diabolique Nish et prend des mesures drastiques

LA famille Panesar est sur le point d’imploser après la sortie de prison de Nish.

La semaine prochaine à EastEnders, père et fils s’affrontent lorsque Kheerat fait connaître sa position contre le criminel.

Kheerat Panesar est contre le retour de son père Nish dans la famille

Nish a récemment été libéré de prison

Et son arrivée peut provoquer une querelle

Il n’y a pas de place pour les meurtriers dans le clan Panesar et l’homme d’affaires incarné par Jaz Deol estime que son père (joué par Navin Chowdhry) ne devrait pas échapper à la règle.

Les choses sont tendues la semaine prochaine dans le feuilleton BBC One alors que les deux hommes luttent pour rester civils et que Kheerat ne parvient pas à garder ses pensées pour lui.

Pour aggraver les choses pour le patriarche, Kheerat et sa sœur Ash (jouée par Gurlaine Kaur Garcha) ne se présentent pas pour un déjeuner en famille.

Cependant, son jeune frère Vinny ( Shiv Jalota ) soutient Nish.

Dans des scènes ultérieures, Kheerat s’ouvre à sa partenaire Stacey Slater (Lacey Turner) à propos de son père et explique que Nish est allé en prison après avoir assassiné quelqu’un qui s’est trop rapproché de Suki – Eve pourrait-elle être en danger ?

Pendant ce temps, Nish essaie de se réinstaller dans les entreprises familiales, mais une série de démêlés maladroits le mène directement à une confrontation avec Kheerat.

Seul, Nish s’effondre et Nina panique lorsqu’elle le découvre.

Mais quand elle arrive, elle trouve Ash s’occupant de Nish et le couple partage des mots touchants.





Kheerat fulmine plus tard quand il réalise que Stacey savait tout sur sa mère et Eve Unwin (Heather Peace) mais aussi sur Nish.

Se sentant trahi, Kheerat part, découragé de constater que Nish a également réussi à gagner la manche d’Ash.

Plus tard, Kheerat prend une décision énorme et dit à Vinny et Ash pourquoi leur père a vraiment été incarcéré en premier lieu et que tout l’enfer se déchaîne.

Vinny et Ash confrontent leur père à propos de ce que Kheerat leur a dit et Nish fulmine en silence.

Nish a été condamné à la prison en 2002 et sa libération est taquinée depuis juin 2022, à la grande horreur de Suki.

Suki (Balvinder Sopal) s’est confiée une fois à Eve, lui racontant les abus qu’elle avait endurés alors que Nish était encore là.

Vinny a rendu visite à Nish en prison après que Ravi Gulati l’ait manipulé pour qu’il voie son père diabolique.

Pourrait-il y avoir une querelle au sein de la famille Panesar ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Kheerat et Nish s'affrontent

Nish a-t-il de mauvaises intentions ?

Comment Kheerat s'en sortira-t-il ?