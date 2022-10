Spoilers EastEnders: Kheerat exige des réponses alors qu’il surprend maman Suki au lit avec Eve; ainsi que des nouvelles de Corrie et Emmerdale

KHEERAT demande des réponses après avoir surpris sa mère, Suki, au lit avec Eve Unwin dans l’épisode captivant d’EastEnders d’hier soir.

Suki (Balvinder Sopal) gardait secrète sa relation intermittente avec Eve Unwin – mais son temps semblait écoulé lorsque Kheerat a découvert le couple au lit ensemble lors du cliffhanger EastEnders de mercredi.

Au cours d’un épisode mordant du feuilleton BBC One, Kheerat est retourné chez sa mère après avoir parlé avec Vinny et Ash et a décidé qu’il devait s’excuser pour son comportement.

À son arrivée, il monte à l’étage pour parler à maman Suki – mais il la découvre au lit avec Eve.

Comment le trio choisira-t-il d’aller de l’avant alors que le secret de Suki et Eve est révélé ?

Lisez notre blog sur les spoilers de savon ci-dessous pour les dernières histoires et potins.