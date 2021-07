Spoilers EastEnders: Keegan Baker trompe sa femme Tiffany avec Dotty Cotton

Keegan Baker d’EASTENERS trompera sa femme Tiffany Butcher-Baker après qu’elle ait menti sur sa chirurgie esthétique et fourni les pilules amaigrissantes de Bernie.

Les fans du feuilleton de la BBC ont été horrifiés après que le visage de Tiffany ait subi un gonflement horrible après avoir eu des charges douteuses.

Tiffany devient accro aux soins cosmétiques[/caption]

Keegan découvre que Tiffany a menti sur ses traitements cosmétiques et a fourni des pilules amaigrissantes à Bernie[/caption]

La maquilleuse – qui est interprétée par l’actrice Maisie Smith – devient accro aux traitements cosmétiques et a eu une mauvaise réaction aux produits de comblement du visage.

Mentir à Keegan, Tiffany a insisté sur le fait qu’elle allait avoir un soin du visage – alors qu’en réalité, elle voulait plus de charges.

Mais quand elle s’est présentée à son événement, elle avait eu une réaction cauchemardesque et son visage avait enflé.

Horrifié, Keegan n’a pas pu cacher l’expression de son visage et Tiff s’est enfuie à l’extérieur où elle a admis ce qui se passait réellement.

La semaine prochaine, Tiffany vérifie toujours de manière obsessionnelle son visage dans le miroir.

Pour aggraver les choses, Bernie s’effondre et Keegan est choqué d’apprendre que Tiffany lui fournit des pilules amaigrissantes.





Keegan est furieux contre Tiffany pour avoir donné des pilules amaigrissantes à Bernie et fait plus de travail cosmétique.

Plus tard, Keegan récupère son salaire auprès d’un Dotty ivre et elle lui offre un verre.

À la maison, Tiffany se sent encore plus mal et appelle Keegan, mais il ignore l’appel car de retour au club, les choses s’échauffent avec Dotty.

L’infection de Tiffany s’aggrave et subit une réaction, mais quelqu’un peut-il l’aider ?

Keegan ignore l’appel à l’aide de Tiffany alors que les choses s’échauffent avec Dotty[/caption]

Quelqu’un peut-il aider Tiffany alors qu’elle souffre d’une réaction ?[/caption]