Spoilers EastEnders: Kathy Beale rencontre la sœur de Gavin Sullivan avec une demande de choc

Kathy Beale des EASTENDERS rencontre la sœur de Gavin Sullivan pour faire une demande choc dans les scènes à venir.

Le personnage – interprété par Gillian Taylforth – cherche désespérément à aider son fils Ben à racheter Kheerat aux Arches.

Bbc

Kathy Beale rencontre la sœur de Gavin Sullivan avec une demande de choc[/caption]

Bbc

Kathy cherche désespérément un moyen de collecter des fonds pour aider son fils Ben[/caption]

Sans argent à lui prêter après que son petit-fils Peter ait vidé son compte professionnel avant de quitter Walford, Kathy doit trouver une autre idée.

Kathy demande de l’argent à Phil pour l’aider à racheter Kheerat, mais il n’a pas l’argent et lui dit qu’il pense que Ben va bien.

Déterminé à trouver l’argent, Rocky déconseille le plan de Kathy pour que la sœur de Gavin libère l’argent de sa succession, mais elle demande quand même.

Plus tard, Rocky parle sans le savoir à Zack des plans de Kathy pour obtenir de l’argent de la succession de Gavin – mais comment va-t-il réagir ?

En savoir plus sur EastEnders NOUS SOMMES UNE FAMILLE Le duo grand-père et petite-fille d’EastEnders avec un petit écart d’âge dans la vraie vie SAVON SURPRISE L’enfant star d’EastEnders qui a joué le fils de Sharon Watts a bien grandi

Zack essaie d’autres moyens d’obtenir de l’argent pour la voiture et demande des prêts. Cela s’avère infructueux et la déception de Zack se transforme en fureur lorsque Ben l’énerve.

Ben se moquant de lui est la goutte qui fait déborder le vase pour Zack, qui frappe Ben au sol chez Peggy’s.

Ces dernières semaines ont été difficiles pour Kathy, car elle a essayé d’aider Ben à la suite de son épreuve de viol.

Cependant, Ben a résisté à ses conseils sur la recherche d’une aide professionnelle et est sur une spirale descendante.





Les tensions ont continué à mijoter entre Ben et Rocky et marre de la façon dont il traitait Kathy, Rocky a cassé Ben et lui a donné quelques vérités.

Mais la situation est devenue incontrôlable et alors que Ben allait frapper Rocky, Kathy est intervenue pour protéger son amour et Ben l’a accidentellement frappée à la place.

Kathy s’est retrouvée avec une lèvre fendue et elle a demandé à son fils de quitter la maison immédiatement.

EastEnders est diffusé sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer.