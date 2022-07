Spoilers EastEnders: Kat Slater secouée par une bombe de mariage – et elle est furieuse

KAT Slater est secouée par une bombe de mariage qui la rend furieuse la semaine prochaine à EastEnders.

Comme le savent les téléspectateurs du feuilleton de la BBC, la femme d’affaires – interprétée par Jessie Wallace – s’est fiancée à Phil Mitchell au début du mois.

Bbc

BBC / Jack Barnes

Phil a eu une bise effrontée avec Sharon Watts après sa sortie de prison[/caption]

Phil a été mis en prison après avoir comploté pour meurtre mais a récemment été libéré parce qu’il allait aider la police à attraper des méchants.

Le mécanicien a envoyé des lettres à ses proches pendant qu’il était en prison expliquant qu’il y avait quelqu’un en prison après lui qui allait le tuer.

Cela l’a amené à décider qu’il devait s’allier à la police et travailler comme informateur de police pour DCI Samantha Keeble.

Quand il est sorti de prison, il est allé au bar à vin de Peggy et a donné à Sharon Watts, Kat Slater et sa sœur Sam le choc de leur vie parce qu’ils pensaient qu’il allait mourir.

Kat lui a dit qu’elle ne voulait rien avoir à faire avec lui parce qu’il serait un danger pour ses enfants, et quelques instants plus tard, il a eu un moment romantique avec son ex Sharon.

Phil est resté confus et hésitant quant à qui il voulait, mais a décidé d’aller chez Sharon peu de temps après.

Il a frappé à la porte, ils ont partagé un baiser passionné et se sont déclarés leur amour.

Cependant, l’ambiance a rapidement changé lorsqu’il s’est rendu compte que son frère Grant appelait le téléphone de Sharon et il l’a accusée d’avoir une liaison avec lui.





Mais elle a dit que la seule raison pour laquelle il l’avait contacté était parce qu’elle pensait que Phil était mort.

Il est parti en trombe et est allé directement chez Kat et ils se sont réconciliés.

Le couple prévoit de se marier très prochainement.

Alors qu’ils planifient leur grand jour, Lily se rend compte que sa cousine Kat est bouleversée et veut lui remonter le moral.

La jeune fille propose d’organiser une fête avant le mariage, tandis que Phil lui offre une bague spéciale.

Kat se sent aux anges quand ils se rassemblent et essaient des robes envoyées par Big Mo pour la fête.

Cependant, Lily et Stacey disent à Kat qu’elles ont une autre surprise pour elle… et elle n’en est pas contente.

Kat pourra-t-elle pardonner à Lily et Stacey ?