Spoilers EastEnders: Kat Slater furieuse alors que Phil Mitchell disparaît

AVEC des émotions fortes pour les funérailles de Dot, Kat se retrouve aux prises avec un tas de problèmes conjugaux.

Ayant eu des hauts et des bas ces derniers temps grâce à l’arrivée de son ex Alfie Moon à la veille de son mariage avec Phil Mitchell, Kat a semblé être instable dans son mariage depuis, malgré le fait que les choses vont bien.

Bbc

Kat n’a pas la meilleure semaine[/caption]

Bbc

Alfie est toujours en mission pour reconquérir Kat[/caption]

Dans de nouvelles scènes du feuilleton de la BBC, la patience de Kat semble être à nouveau mise à l’épreuve par Phil alors qu’elle continue de se rapprocher d’Alfie.

Suite à la triste journée des funérailles, Kat et Alfie se retrouvent assis ensemble à The Vic et commencent à se remémorer.

L’ancien couple partage ses souvenirs de Dot et se souvient bientôt de Nana Moon.

Ils discutent de la façon dont c’était le dernier souhait de Nana Moon que le couple se réconcilie et se remette ensemble.

Plus tard, Kat est sous le choc de Phil car il refuse de répondre à aucun de ses appels, ce qui incite Alfie à demander à Kat si elle a pris la bonne décision et si elle est heureuse dans son mariage.

Il ne faut alors pas longtemps avant que Kat et Sharon en viennent aux mains alors qu’elles se disputent la difficulté d’être l’épouse de Phil.

Cependant, ils en viennent bientôt à se lier à ce sujet alors que Kat tente de rassurer Sharon qu’il y aura quelqu’un là-bas pour elle, mais elle insiste sur le fait qu’elle n’a pas besoin d’un homme.

Kat sera-t-elle honnête sur ses sentiments ?

Quelle sera la prochaine étape pour son avenir et celui de Phil ?