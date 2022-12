Spoilers EastEnders: Janine Butcher lance un ultimatum choquant à Mick Carter alors qu’elle devient incontrôlable

La jalousie et la haine de JANINE Butcher envers Linda Carter prennent une autre tournure dramatique dans EastEnders lorsqu’elle a forcé son futur mari Mick à prendre une décision choc.

Elle a laissé sa jalousie devenir de plus en plus incontrôlable sur le programme de la BBC et cela a maintenant un effet négatif sur ses propres noces imminentes.

Linda et Mick ont ​​causé à Janine toute une série de problèmes[/caption]

Janine est prête à se débarrasser de Linda une fois pour toutes[/caption]

Maintenant, Janine (Charlie Brooks) envisage de lancer un ultimatum déterminant à Mick (Danny Dyer) afin de faire sortir Linda de leur vie pour de bon.

Dans les scènes à venir, alors que les émotions sont vives lors des funérailles de Dot et que Linda a déjà eu une altercation avec Lauren Branning ( Jacqueline Jossa ), Janine fait pression sur Mick pour qu’il informe Linda de leurs projets de mariage, mais il insiste sur le fait qu’il doit attendre après les funérailles.

Dans un acte de dépit, Janine demande fièrement à Kathy si elle peut organiser le mariage à venir en sachant très bien que Linda peut entendre.

Quand Mick va lui annoncer la nouvelle du mariage, elle l’informe qu’elle le sait déjà car elle lui dit que s’il est heureux, elle l’est aussi.

Alors que Linda traîne constamment autour du Queen Vic, Janine décide qu’il est temps pour Mick de prendre une décision importante – elle lui dit qu’il doit racheter Linda du pub afin qu’elle n’ait aucune raison de rester.

Elle continue de le pousser et de le presser de contracter un prêt bancaire afin de racheter son ex-femme.

Mick dit à Janine qu’il ne peut pas lui enlever le pub car cela l’a bien mise dans une spirale descendante, mais il n’hésite pas à proposer une alternative.





Qu’est-ce que Mick a exactement mis dans sa manche ?

Et Janine approuvera-t-elle ce qu’il lui propose ?

Janine parle à Kathy des plans de mariage sachant que Linda peut entendre[/caption]

Linda est stupéfaite par la nouvelle[/caption]