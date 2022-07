Spoilers EastEnders: horreur de la drogue pour Ben Mitchell alors qu’il lutte pour faire face aux conséquences d’un viol

SEMAINES après son viol, Ben Mitchell est dans une spirale descendante, incapable de faire face à son traumatisme.

Pour essayer d’engourdir sa douleur, le fauteur de troubles d’EastEnders joué par Max Bowden se tourne vers la drogue, se faisant des ennemis en cours de route.

Ben Mitchell continue de lutter avec son traumatisme de viol

Il se fait des ennemis la semaine prochaine à Albert Square

Sa mère Kathy est au bout du rouleau

Les fans ont eu le cœur brisé par la tourmente de Ben Mitchell dans les récents épisodes du drame BBC One.

Mais alors qu’il ne parvient pas à traiter et à surmonter l’horreur qui s’est abattue sur lui lorsque Lewis Butler l’a violé, le comportement de Ben devient de plus en plus incontrôlable et Rocky Cotton ne peut s’empêcher de le remarquer.

Rocky (joué par Brian Conley) se confie à Kathy (Gillian Taylforth) qui, à son tour, décide de rendre visite à son fils aux Arches.

Là-bas, elle suggère qu’il parle à un spécialiste qui peut l’aider mais un client nommé James et avec qui Ben est allé à l’école, les interrompt.

Ben emmène le client au parking pour acheter une voiture tandis que James commence à flirter, le laissant mal à l’aise.

Mais James est le moindre des soucis de Ben alors que les tensions continuent de mijoter entre lui et Rocky.

Marre de la façon dont il traite Kathy, Rocky s’en prend à Ben et l’enfer se déchaîne.

Ben va frapper Rocky, sans s’attendre à ce que sa mère intervienne, ce qui fait que Kathy prend le coup.





Cela conduit Ben à rester chez Jay Brown, Honey Mitchell étant moins qu’heureuse de le voir s’écraser sur le canapé.

Ben continue de se faire des ennemis quand il est grossier avec elle, mais plus tard, il change d’avis et essaie de s’excuser.

Il se tourne alors vers sa mère pour lui présenter ses excuses les plus sincères et quand Kathy insiste sur le fait qu’il a besoin d’aide, il lui claque à nouveau.

La propriétaire du Prince Albert a l’impression qu’elle n’a pas le choix et se tourne vers l’amour dur en décidant de donner à Ben le traitement silencieux jusqu’à ce qu’il obtienne de l’aide.

Plus seul que jamais et sans personne désireux ou prêt à porter le poids émotionnel de son traumatisme avec lui, Ben tombe sur James et accepte de sortir boire un verre avec lui.

Le couple se retrouve aux Arches, où ils commencent à s’embrasser.

Alors que Rocky réconforte Kathy après sa décision, Ben accepte l’offre de James et prend de la drogue.

Les choses vont de mal en pis alors que Ben voit son ex-mari Callum Highway heureux lors d’une soirée organisée par Whitney Dean.

Alors que de nombreux habitants – dont son père Phil – semblent lui tourner le dos, Ben trouve du réconfort à Kheerat Panesar, mais cela pourrait changer.

Rongé par la culpabilité, Ben a du mal à accepter l’aide de l’homme d’affaires en raison de l’un de ses plus grands secrets.

Qui pourra aider Ben ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi sur BBC One.

De nombreux résidents ne sont pas satisfaits du comportement de Ben

Ben se tourne vers la drogue la semaine prochaine