Spoilers EastEnders: Denise Fox mal à l’aise alors que son mari Jack se rapproche de sa fille Chelsea

DENISE FOX est inquiète du lien de son mari Jack Branning avec sa fille Chelsea Fox.

La semaine prochaine sur le feuilleton de la BBC, Chelsea admet avoir utilisé la machine à laver de Jack et Denise parce qu’elle n’a pas les moyens de réparer celle qui est cassée.

Bbc

Jack se cache en donnant de l’argent à Chelsea de Denise[/caption]

Bbc

Chelsea a des aveux[/caption]

Alors, un Jack inquiet lui offre de l’argent – sans le dire à sa femme et à la mère de Chelsea, Denise.

Plus tard dans la semaine, Jack dit à Chelsea qu’il ne peut plus lui donner d’argent.

Lorsque Denise arrive, il suggère à Chelsea de louer les chambres de sa maison et Denise est irritée par leur proximité.

Ailleurs, Amy et Denzel ont quitté l’école pour être ensemble

et sont mortifiés quand Chelsea les attrape.

Amy plaide pour que Chelsea ne le dise pas à Jack, qui est arrivé tôt à la maison.

Chelsea couvre Amy alors que Denzel fait une sortie secrète, mais Jack ne tarde pas à remarquer que quelque chose ne va pas.





Denzel arrive à la maison pour un quiz de Patrick et il est poussé à admettre qu’il a des sentiments pour quelqu’un.

Patrick lui donne l’idée d’offrir un cadeau à Amy – mais quoi ? Décidant d’une coque de téléphone avec une touche personnelle, il en profite pour dire à Amy qu’il aimerait être exclusif.

Le couple est ensuite interrompu par Nugget, Lily et Tommy qui se moquent d’Amy lorsqu’elle révèle qu’elle est avec Denzel, les laissant à la fois blessés et embarrassés.

Amy et Denzel ressentent tous les deux la pression de leurs amis à propos du cadeau de Denzel et de sa signification alors que Nugget et Lily continuent de

se moquer d’eux.

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Bbc

Chelsea surprend Amy et Denzel ensemble en train de dormir à l’école[/caption]

Bbc

Amy supplie Chelsea de ne pas le dire à Jack[/caption]