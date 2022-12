Spoilers EastEnders: Denise Fox boit de l’alcool pour faire face au comportement de son mari Jack Branning

Denise Fox d’EASTENDERS se saoule après qu’Amy Mitchell ait été transportée d’urgence à l’hôpital en raison de son automutilation.

La semaine prochaine sur le feuilleton de la BBC, il y a une atmosphère tendue au n ° 27 alors que Jack essaie de savoir s’il va perdre son emploi.

Bbc

Amy se sent coupable d’avoir dénoncé son père après qu’il ait attaqué Denzel[/caption]

Bbc

L’automutilation d’Amy l’a amenée à l’hôpital[/caption]

Amy se sent coupable d’avoir signalé son attaque contre Denzel, mais Denise tente de la rassurer.

Au Vic, Jack et Denise convainquent Howie qu’Amy reçoit beaucoup de soutien d’adultes, alors il accepte de laisser Denzel la voir.

Denzel trouve Amy dans le café, et ils ont un cœur à cœur – mais leur conversation est interrompue par Nugget.

Il dit par erreur à Amy que Jack a été viré.

À la maison, Amy désemparée s’automutile et ne peut pas arrêter le saignement, alors elle supplie Ricky Jnr de l’aider.

Jack reçoit un appel pour dire qu’Amy a raté sa séance de thérapie.

Lui et Denise se précipitent dehors et voient une ambulance charger Amy.

EN SAVOIR PLUS la vérité blesse Sonia et Janine d’EastEnders s’affrontent dans le premier regard sur une confrontation explosive un secret à dire Spoilers EastEnders: Linda Carter fait un aveu choc

Jack promet à Amy que tout ira bien quand ils partiront.

A l’hôpital, Jack, culpabilisé, est au chevet d’Amy.

L’infirmière lui dit ainsi qu’à Denise qu’Amy doit voir un psychiatre avant de sortir.

Quand elle remue, Jack est submergé par l’émotion alors qu’il dit à Amy qu’il ne peut pas la perdre.

Jack est appelé au travail, Denise insiste pour qu’il y aille et pendant qu’elle reste avec Amy.

Tout le monde est soulagé lorsque Jack apprend qu’il va être réintégré au travail.

Kim décide de réunir la famille en organisant un dîner surprise.

Denise et Jack sont horrifiés de trouver le chaos de Kim dans leur maison et craignent qu’Amy ait du mal à avoir tout le monde ici, en particulier Denzel.

Jack demande de retarder son retour au travail afin qu’il puisse être avec Amy, mais Denise pense que c’est une erreur de l’étouffer.





Plus tard, Jack oublie de prendre Raymond et Denise est blessée et en colère.

Denise veut que Jack l’accompagne à la fête de Whit, mais il refuse car il veut rester avec Amy.

Denise part et entreprend de se saouler pour oublier leurs problèmes.

Jack et Denise peuvent-ils s’en sortir et sauver leur mariage ?

Bbc

Kim organise un dîner surprise[/caption]

Bbc

Jack fait passer Amy avant Denise[/caption]