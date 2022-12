Spoilers EastEnders: choc majeur à la lecture du testament de Dot Branning

La mort de DOT Branning s’accompagne d’une série de conséquences, notamment des retours et une nouvelle arrivée.

Mais plus important encore, ses proches se réuniront pour sa lecture la semaine prochaine à EastEnders.

Bbc

Les habitants d’Albert Square se rassembleront pour les funérailles de Dot[/caption]

Bbc

La cérémonie ramènera de nombreux visages familiers[/caption]

Bbc

La lecture du testament est également prévue pour provoquer des feux d’artifice[/caption]

Les habitants d’Albert Square donneront à la légendaire Dot l’envoi qu’elle mérite dans les prochaines scènes du feuilleton BBC One.

Les patrons du spectacle ont décidé de rendre hommage à la fin juin Brown qui a rendu son dernier souffle plus tôt en 2022.

Sonia Fowler (représentée par Natalie Cassidy) ouvrira la voie après avoir organisé une cérémonie funéraire émouvante.

La nouvelle de la mort de Dot a atteint le Square lorsque Sonia a reçu un appel dans les scènes précédentes du drame basé à Londres.

Elle a eu du mal à planifier les funérailles de sa belle-grand-mère jusqu’à ce qu’elle reçoive le soutien de plusieurs résidents, dont son ancien mari Martin.

Mais il y a autre chose qui pèse lourdement sur son esprit.

Lors des funérailles, Sonia rencontre Reiss Colwell à l’extérieur de l’église, qui révèle qu’il était le petit-neveu de Dot.

Le couple se rend au n ° 25 et partage une tasse de thé – avant d’être interrompu par Jack Branning (joué par Scott Maslen) et Patrick Trueman (Rudolph Walker).





Les deux hommes apportent le sillage de Dot à la maison, coupant court à la conversation de Sonia et Reiss.

Cependant, après une journée riche en émotions, Sonia se retrouve seule avec Reiss et ils partagent un moment.

Dans des scènes ultérieures, il est révélé qu’elle est mortifiée à l’idée de devenir sans-abri avant la lecture du testament de Dot alors que la possibilité que Dotty Cotton (Milly Zero) hérite de la maison se profile.

Cela incite Sonia à demander à Reiss de rester à Walford avec elle.

Dotty a hâte de vendre la maison de Dot dans l’espoir d’obtenir assez d’argent pour voyager à travers le monde.

Plus tard, l’avocat de Dot, Kenneth Foskett, arrive et divulgue les dernières volontés de Dot à Sonia, Jack, Dotty et Reiss.

La tension monte alors qu’ils écoutent tous ce que Kenneth a à annoncer – et l’un d’eux explose bientôt quand ils réalisent qu’ils ne peuvent pas obtenir ce qu’ils veulent.

Parlant des scènes à venir, Natalie Cassidy a promis qu’il y aurait des étincelles entre Sonia et Dotty.

« Oui, on pourrait dire ça. C’est la fille de Nick Cotton, à la fin de la journée, donc il va y avoir des feux d’artifice, c’est sûr.

Comment se dérouleront les dernières scènes de Milly Zero ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi.