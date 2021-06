Spoilers EastEnders: Ben Mitchell prend une décision choc après avoir attrapé Kheerat Panesar avec Sharon Watts

BEN Mitchell prend une décision choquante après avoir surpris Kheerat Panesar en train de romancer son ennemi juré Sharon Watts la semaine prochaine à EastEnders.

Kheerat a gardé secrète sa relation avec Sharon pour qu’il puisse convaincre Ben de protéger Jags en prison.

Dans les épisodes qui seront diffusés la semaine prochaine, Kheerat remet à Ben l’argent pour payer la protection de Jags en prison lorsque Sharon entre dans le café.

Ben ne cache pas son dédain mais Kheerat se tait, ne la défendant pas.

Plus tard, Kheerat rend visite à Sharon et s’excuse pour plus tôt, mais elle s’en débarrasse.

Tout commence lorsque Suki apprend l’existence du bébé de Habiba et se rend compte que Kheerat était au courant.

Elle est encore plus furieuse lorsqu’elle découvre que Kheerat paie également le loyer de Habiba et lui ordonne d’arrêter.

Mais Kheerat lui dit de se reposer, sortant en trombe et emmenant Sharon pour la nuit à la place.

Pendant ce temps, Ben demande une explication à Callum sur les raisons pour lesquelles il traîne avec son ex Whitney, mais Callum parlera-t-il de Fitzy ?









Plus tard, Ben passe un coup de fil pour organiser la protection des Jags, mais il est choqué de voir Kheerat romancer Sharon.

Abasourdi par la trahison de Kheerat, il lance un appel différent.

Les Jags pourraient-ils être en danger ?