Spoilers EastEnders: Ben Mitchell avoue avoir assassiné Jags Panesar à un Kheerat horrifié

TANDIS que Ben Mitchell a du mal à faire face à son traumatisme de viol, Kheerat Panesar lui a donné une épaule sur laquelle s’appuyer.

Cependant, les choses tournent mal à EastEnders lorsque le fauteur de troubles lui dit la vérité sur la mort de son frère Jags.

Moins de deux ans après son décès, l’histoire de la mort de Jags Panesar doit être revisitée dans les prochaines scènes du feuilleton BBC One alors que Ben Mitchell (joué par Max Bowden) donne des détails déchirants sur la tragédie.

Les téléspectateurs se souviendront peut-être que Jags a été battu à mort en prison en octobre 2020, après s’être retrouvé du mauvais côté d’un gang derrière les barreaux.

Mais sa famille n’a aucune idée que sa mort aurait pu être évitée si Ben n’avait jamais annulé la protection qui lui était destinée.

À venir, le frère de Jags, Kheerat (Jaz Deol), devient l’une des principales sources de soutien de Ben alors que son viol continue de nuire à sa santé mentale.

Kheerat est surpris de voir Ben, qui est censé être en congé, aux Arches et essaie de lui donner quelques conseils.

L’homme d’affaires va encore plus loin et demande au mari de Ben, Callum, de le surveiller, inquiet pour son bien-être.

Reste à savoir si le policier acceptera, mais Ben continue de tourner en rond et finit par prendre de la drogue pour tenter de faire face lors d’une soirée avec un vieil ami d’école.

Le lendemain, Ben se réveille à The Arches et essaie de couvrir l’arrivée de Kheerat, cachant la drogue de la nuit précédente et rejetant toutes les inquiétudes de Kheerat.





Mais Kheerat ne recule pas et partage quelques mots sentimentaux sur leur amitié.

Il ne sait pas que, pendant ce temps, Ben est inondé de culpabilité pour son rôle dans la mort de Jags et, se dégoûtant de lui-même, il prend plus de drogue avant de tomber sur son père Phil.

Les choses empirent lorsque Ben provoque une scène chez Peggy et, réalisant qu’il est défoncé, Kheerat le ramène dans sa maison familiale, exigeant que sa sœur Ash le regarde.

Ben refuse leur aide mais, encore une fois, Kheerat est tout aussi têtu.

La culpabilité est trop difficile à gérer pour Ben et il finit par dire aux Panesars qu’il a tué Jags – il a annulé la protection qu’on lui avait demandé de lui donner.

Comment réagira Kheerat ?

Cela pourrait-il inciter Suki, la propre mère de Jags, à se nettoyer elle-même?

Ben est peut-être en partie responsable de la mort de Jags, mais il ne peut pas être responsable du fait que le défunt personnage soit en prison.

Jags a été incarcéré après avoir été reconnu coupable d’un vol chez Ruby’s et d’avoir attaqué Martin Fowler – pour lequel il a été piégé par Suki.

La femme d’affaires intrigante n’a pas soutenu sa relation avec Habiba Ahmed, car elle était musulmane et Jags était sikh.

Mais en le faisant payer, Suki a perdu son fils pour de bon – ainsi que son petit-fils.

Avec Jags en prison, Habiba a décidé de quitter la place peu de temps après sa mort et était enceinte de son enfant à sa sortie.

Elle a donné naissance à un garçon nommé Tyrion durant l’été 2021.

L’enfer est-il sur le point de se déchaîner aux Panesars ?

Branchez-vous sur BBC One pour le savoir.

