Spoilers EastEnders: Amy Mitchell s’est précipitée à l’hôpital après avoir reçu des nouvelles dévastatrices

JACK Branning attend des nouvelles de ses supérieurs sur son sort dans la police.

Mais les choses vont de mal en pis lorsque sa fille fragile Amy reçoit de mauvaises nouvelles et est transportée d’urgence à l’hôpital la semaine prochaine à EastEnders.

L’atmosphère au n ° 27 est tendue tandis que Jack (joué par Scott Maslen) attend de savoir s’il va perdre son emploi.

Comme les téléspectateurs du drame londonien s’en souviendront peut-être, Jack a été suspendu après avoir été accusé d’avoir agressé Denzel Danes.

Sa propre fille Amy (Ellie Dadd) a contacté la police par vengeance, mettant ainsi sa carrière en danger.

Depuis lors, cependant, Amy compte sur son père pour le soutien au milieu d’une crise de santé mentale déchirante qui l’a amenée à s’automutiler et elle se sent coupable.

Denise Fox (Diane Parish) tente de la rassurer – cela suffira-t-il ?

Pendant ce temps, Jack demande à un Howie Danes ( Delroy Atkinson ) hostile de permettre à Denzel et Amy de passer à nouveau du temps ensemble, mais ce dernier le ferme.

Il est finalement convaincu de construire des ponts avec Jack de Kim Fox (Tameka Empson).

Jack et Denise rencontrent plus tard un Howie inquiet et lui garantissent qu’Amy reçoit beaucoup de soutien d’adultes.





Howie accepte de laisser Denzel la voir, ce qui conduit à un cœur à cœur entre les deux jeunes dans le café.

Malheureusement, leur conversation en profondeur est interrompue par Nugget Gulati qui dit par erreur à Amy que son père a été renvoyé.

Plus tard, Jack reçoit un appel pour dire qu’Amy a raté sa séance de thérapie et il commence à paniquer.

Lui et Denise se précipitent dehors pour trouver une ambulance qui charge Amy.

Il s’avère qu’une Amy désemparée s’est automutilée après avoir appris de Nugget que son père avait été licencié à cause d’une déclaration qu’elle avait faite.

Jack, qui a été détruit lorsqu’il a découvert que sa fille s’était mutilée, lui promet que tout rentrera dans l’ordre à leur départ.

Pendant son séjour à l’hôpital, un Jack culpabilisé est au chevet d’Amy et l’infirmière lui dit, ainsi qu’à Denise, que le jeune doit voir un psychiatre.

Comment Amy va-t-elle s’en sortir ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi.

