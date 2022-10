Spoilers EastEnders: Amy Mitchell a du mal à faire face après avoir pris une décision sérieuse

AMY Mitchell et Denzel Danes se sont rapprochés plus que jamais et leur lien est devenu romantique.

En conséquence, l’adolescente prend une décision énorme avec des conséquences dévastatrices la semaine prochaine à EastEnders.

Bbc

Amy Mitchell prend une énorme décision concernant sa relation avec Denzel Danes[/caption]

Bbc

Mais Lily Slater ne se sent pas à l’aise avec ça[/caption]

Bbc

Jack est bientôt mis au courant de tout[/caption]

Bbc

Et il est impitoyable avec sa fille[/caption]

La paire est devenue un élément malgré leurs débuts difficiles.

Cependant, dans les scènes à venir du feuilleton BBC One, Lily Slater est inquiète quand Amy (représentée par Abbie Burke) partage son intention de coucher avec Denzel (Jaden Ladega).

Amy a l’intention de profiter au maximum de la sortie de son père Jack (Scott Maslen) et de sa femme Denise Fox pour la soirée.

Plus tard, Stacey Slater remarque que Lily cache quelque chose.

Une fois qu’elle apprend ce que c’est, la propriétaire de Stacey’s Baps prend la décision d’alerter Jack.

Pendant ce temps, Denzel arrive chez Amy mais refuse de suivre ses plans, lui disant à la place qu’il aimerait prendre les choses lentement.

Le couple s’embrasse mais un Jack enragé interrompt leur moment en faisant irruption et en claquant Denzel contre un mur.

Denise, sa sœur Kim et le père de Denzel, Howie, essaient tous de calmer Jack alors qu’il tient Denzel contre le mur.





Amy insiste sur le fait que rien ne se passe alors que Denise va au-delà pour calmer la situation.

Furieux, Jack met en place des punitions sévères pour Amy.

Il ne sait pas que les choses vont empirer.

Plus tard, Denise parle à Jack mais alors qu’il commence à se calmer, il reçoit un appel de son patron.

Au cours de l’appel, il découvre qu’il a été signalé pour avoir agressé Denzel et fera l’objet d’une enquête.

Un Jack furieux lance des accusations, déterminé à trouver qui pourrait être responsable.

De retour à la maison, il est choqué de voir Amy se disputer avec Lily à propos de l’incident.

Cela pourrait-il avoir un lien avec ses propres problèmes ?

Amy pourrait-elle être responsable de l’enquête contre lui ?

Ou Denzel aurait-il pu décider de le frapper?

Pour aggraver les choses pour Jack, son ancien amant Sam Mitchell (Kim Medcalf) se cache autour de la place.

Jack est surpris quand ce dernier lui offre une oreille attentive.

Mais après quelques verres, elle se penche pour un baiser et Jack ignore que quelqu’un regarde.

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi sur BBC One.

Bbc

Jack a des ennuis au travail[/caption]

Bbc

Qui aurait pu le dénoncer ?[/caption]

Bbc

Sam ne lui rendra pas les choses plus faciles[/caption]