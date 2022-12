Spoilers du jour de Noël de Coronation Street: chaos de mariage et dispute familiale

LES FESTIVITÉS commencent dans les pavés ce soir, mais la vie à Weatherfield ne peut jamais être trop calme.

Il y a plus de drame frais à venir dans Coronation Street alors que les plans de mariage d’un résident se retournent contre lui.

Tyrone Dobbs espère que Fiz aimera sa surprise de mariage de Noël

Mais la journée ne se passe pas comme prévu

Pendant ce temps, un autre résident a du mal à garder ses secrets secrets

Après des années d’obstacles et deux propositions de mariage infructueuses, Tyrone Dobbs (interprété par Alan Halsall) est prêt à se marier avec sa flamme intermittente Fiz Stape (Jennie McAlpine).

Mais Fiz n’a aucune idée qu’il planifie un mariage surprise à Noël et est déçu quand elle reçoit une boîte de chocolats et un porte-clés.

Tyrone, Hope et Ruby partagent un sourire secret et descendent plus tard les escaliers dans leurs tenues de mariage pour surprendre Fiz – mais elle est introuvable.

Au lieu de cela, le trio trouve une note sur la table les informant qu’elle est partie acheter une dinde.

Pour aggraver les choses, Fiz a laissé son téléphone à la maison et Tyrone commence à paniquer.

Chesney et Gemma lui demandent de se rendre à l’hôtel pendant que Bernie et Dev attendent Fiz.

Pendant ce temps, la voiture de Fiz tombe en panne sur une route de campagne et elle part à pied chercher un moyen de rejoindre Tyrone.

Le mécanicien est désespéré et s’apprête à annoncer à ses invités que le mariage est annulé.

Fiz le rejoindra-t-il à temps ?

Un autre couple pourrait faire passer leur relation au niveau supérieur avec un engagement surprise.

À venir sur ITV, Jenny Connor (Sally Ann Matthews) confie à Ken Barlow (William Roache) comment son fils Daniel Osbourne (Rob Mallard) prévoyait de proposer à Daisy.

Malheureusement pour lui, la bague de fiançailles qu’il comptait lui offrir a été volée lors d’un cambriolage au n°1.

Ken reste pensif – Daniel réussira-t-il sa proposition ?

Ailleurs, Audrey Robers (Sue Nicholls) et sa famille se réunissent pour le déjeuner de Noël au Bistro.

Max Turner (Paddy Bever) ouvre son cadeau et est ravi de trouver un package de montage à la pointe de la technologie.

Mais lorsque son père David Platt (Jack P. Shepherd) fait une blague sur Griff Reynolds, Max prend la défense de l’activiste et sort en trombe.

L’emprise de l’extrémiste sur le garçon s’est renforcée, mais Max peut-il jamais comprendre le sens?

En parlant de méchants, Stephen Reid (Todd Boyce) essaie toujours désespérément de garder secrets tous ses sales secrets.

Mais quand Elaine Metcalfe (Paula Wilcox) insiste pour qu’il la rejoigne pour un verre de vin, il a du mal à cacher son exaspération.

Cependant, il se rend compte qu’il n’a pas le choix et peint quand même un sourire.

Que réserve le criminel en herbe ?

Coronation Street est diffusé ce soir à 20h sur ITV.

Stephen sera-t-il obligé de tuer à nouveau ?

Un autre couple pourrait faire passer leur relation au niveau supérieur