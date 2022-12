Spoilers d’Emmerdale: Vinny Dingle se tourne vers le jeu pour faire face à la mort de sa femme Liv

VINNY Dingle a du mal à faire face à Emmerdale après le décès de Liv et il développe rapidement une habitude malsaine qui implique tous les villageois.

Il a eu des moments difficiles ces derniers temps et même lorsque les choses commencent à s’améliorer pour Vinny Dingle, ce n’est en fait que le début d’une autre spirale descendante ?

Vinny devient le meneur d'une soirée poker dans un pub

Mandy finit par le découvrir et confronte son fils à propos de ses actions

Dans les scènes à venir, les fans du feuilleton ITV verront Vinny se tourner vers un nouveau passe-temps potentiellement malsain pour l’aider à oublier sa défunte épouse.

Mandy Dingle raconte à Jimmy King les difficultés de Vinny et est ravie quand Jimmy dit qu’il va discuter avec lui et voir s’il peut le joindre.

Jimmy et Vinny se rencontrent et tout en jouant à un jeu de snap, Vinny commence à s’ouvrir à Jimmy sur ce qu’il ressent vraiment.

Plus tard, alors que la paire continue de parler, Will regarde et voit que les deux ont commencé à jouer au poker et il voit Vinny battre Jimmy au match.

Will a ensuite invité le duo à organiser une mini soirée poker au pub.

La nouvelle du jeu de poker se répand rapidement parmi les villageois avec Ryan, David et Mackenzie qui se joignent rapidement au jeu, laissant Vinny extatique.

Pour Mackenzie, il se sent découragé par le nouveau venu Darren qui s’intéresse vraiment au jeu.

Le lendemain, Vinny organise un rappel secret de la soirée poker avec Jimmy et Mack désespérés de jouer plus et de ne pas penser et se concentrer sur Liv.





Les parties de poker continuent et continuent avec de nombreux résidents impliqués et Vinny fermement distrait alors que son seul objectif est de traîner et de jouer au jeu risqué.

Finalement, Jimmy laisse échapper à Mandy ce qui a détourné l’esprit de Liv de Vinny et elle reste furieuse, craignant qu’il ne se retrouve dans le même état que son père accro au jeu.

Mandy fait alors rage contre Vinny en l’accusant de devenir son père tandis que Jimmy ressent une immense culpabilité d’être la cause de départ de la nouvelle obsession de Vinny.

Avec Vinny désespéré de continuer, il organise une réunion avec Mack où ils discutent de stratégie et de plans afin de gagner une partie de poker contre le mystérieux Darren.

Mais est-ce que tout devient incontrôlable pour Vinny ?

Comment Mandy va-t-elle faire face en sachant ce que son fils est en train de faire ?

Beaucoup de villageois s'impliquent

Mandy est furieuse contre Jimmy

