Spoilers d’Emmerdale: une fusillade d’horreur alors que Cain Dingle attire Al Chapman sur le site du meurtre

CAIN Dingle se heurte à Al Chapman depuis plusieurs années, lui rendant la vie difficile à chaque occasion.

Mais la querelle redevient mortelle la semaine prochaine à Emmerdale lorsque l’homme dur fait une découverte choquante.

TVI

La querelle de Cain Dingle avec Al Chapman dure depuis des années[/caption]

TVI

Les deux hommes ont essayé de se compliquer la vie[/caption]

TVI

Le conflit est parfois devenu dangereux[/caption]

TVI

Mais cela pourrait-il mener au meurtre ?[/caption]

De nombreuses tragédies sont tombées sur les Dingles ces dernières semaines, du suicide de Faith à la mort déchirante de Liv Flaherty.

Pourtant, les membres de la famille la plus célèbre du village éponyme ont réussi à former un front uni – à l’exception de Chas Dingle et de son fils Aaron.

Curieux de savoir pourquoi sa sœur et son neveu ne sont pas en bons termes, sachant que quelque chose ne va pas, Cain Dingle (joué par Jeff Hordley) interroge Chas.

La responsable de Woolpack interprétée par Lucy Pargeter garde son sang-froid, refusant de dire quoi que ce soit sur ses retombées avec Aaron – alors qu’elle continue de garder son affaire secrète.

Les téléspectateurs d’ITV ont été frustrés et même déçus de voir Chas être infidèle à son mari Paddy avec l’homme d’affaires intrigant Al Chapman (Michael Wildman).

Al a souvent fait des ravages au sein de la famille Dingle, ce qui a conduit à la forte aversion de Cain pour lui.

Malheureusement pour Chas, son frère trouve son téléphone à graver après l’avoir entendu vibrer et est incrédule lorsqu’il trouve une série de messages d’un numéro inconnu.

Le secret de Chas est dévoilé mais les choses vont de mal en pis lorsque Cain décide d’appeler le numéro.





Ignorant qui l’appelle, Al décroche le téléphone et l’expression de Cain s’assombrit alors qu’il réalise qui est à l’autre bout de l’appel.

Fumant et pleurant la perte de sa mère qu’il a tenue jusqu’à son dernier souffle, Cain utilise le téléphone pour tendre un piège et Al se précipite directement dedans, s’attendant à rencontrer Chas.

Au lieu de cela, il trouve un Caïn d’acier et l’extrémité commerciale d’un fusil de chasse.

Cain tient Al sous la menace d’une arme et son mépris total pour la romance illicite de sa sœur avec lui est clair.

Mais Al garde la tête froide et sa confiance commence à grandir avant qu’il ne s’en aille, jusqu’à ce que Cain lui dise que l’arme n’était que pour attirer son attention.

Le méchant d’Emmerdale se prépare à combattre son rival et la confrontation commence bientôt.

La mort pourrait-elle être dans les cartes?

Leurs regards tombent tous les deux sur le fusil de chasse qui se trouve à proximité et les hommes se battent pour l’atteindre.

Une explosion se déclenche – mais qui est à l’autre bout ?

Les fans de savon sont sans aucun doute impatients de voir la querelle évoluer vers un chaos meurtrier, car les patrons ont taquiné qu’elle était loin d’être terminée.

Ajoutant au suspense, Jeff Hordley et Michael Wildman ont déclenché des rumeurs sur leur mort à l’écran.

Le premier a admis que son alter ego fictif pourrait faire face à la mort tandis que le second s’est concentré sur d’autres projets.

Comment tout cela va-t-il se dérouler ?

Branchez-vous sur ITV tous les soirs de semaine à partir de 19h30 pour le savoir.

TVI

Chas et Al ont eu une relation amoureuse à huis clos pendant des mois[/caption]

TVI

Kerry Wyatt pourrait-elle également découvrir l’affaire ?[/caption]